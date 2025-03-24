Российские ДРГ пытаются перенести боевые действия с Курщины в Сумскую область: в ГПСУ рассказали о ситуации. Карта

Российские диверсионно-разведывательные группы планируют перенести боевые действия с территории Курской области в Сумскую область. Оккупанты пытаются наступать небольшими штурмовыми группами с целью быстрого пересечения границы и накопления личного состава.

Видео дня

Об этом в телеэфире рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он добавил, что все вражеские группы эффективно ликвидируют наши Вооруженные силы.

"Если раньше большинство вражеских ДРГ разоблачалось на севере Сумской области, то теперь в отдельных случаях фиксируем их попытки захода ближе к южному и юго-восточному участкам Сумщины... Враг накопил достаточное количество своей группировки, чтобы выбить Силы обороны Украины из Курской области, где наши подразделения вели свою операцию", – подчеркнул он.

По его словам, первоочередной задачей украинских военных является удержание обороны с целью недопущения российской армии, "как мы сейчас видим в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка".

Противник пытается расширить зону боевых действий на нашей территории и применяет для этого малые штурмовые группы до 5 военных. В большинстве случаев они передвигаются на квадроциклах.

"Иногда такие штурмовые действия происходят на квадроциклах, чтобы максимально быстро пересечь границу и углубиться на территорию Украины, ожидая дальнейшего накопления, и чтобы зона боев уже продолжалась на территории Украины", – отметил представитель ГПСУ.

Он добавил, что наши защитники уничтожают оккупантов вблизи границы или сразу после ее пересечения. Силы обороны используют артиллерийские средства и беспилотники, чтобы не позволить россиянам накопиться и расширить зону активных боев на территории Украины.

Напомним, недавно в Генштабе ВСУ опровергли информацию о продвижении российских оккупантов вглубь территории Сумщины, она не соответствует действительности. Граница Сумской области с Курской "находится под контролем Сил обороны Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW указали, что россияне пытаются вытеснить оставшиеся на территории Курщины подразделения ВСУ, однако пока без успеха. В рядах оккупантов говорят, что украинцы, даже отступая, представляют серьезную угрозу и имеют "превосходство в воздухе на низкой высоте", тогда как армия РФ – "на больших высотах с помощью традиционных систем".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!