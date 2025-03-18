Ситуация под контролем: в Генштабе прокомментировали информацию о продвижении подразделений РФ в глубь территории Сумщины

Информация о продвижении российских оккупантов вглубь территории Сумщины не соответствует действительности. Ситуация на границе Сумской области с Курской "находится под контролем Сил обороны Украины".

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Об этом вечером 18 марта официально уведомил Генштаб ВСУ Украины. Командование еще раз призвало доверять только официальным источникам и проверять информацию.

"Враг не прекращает оказывать информационно-психологическое давление, распространяя свои пропагандистские нарративы с целью дискредитации военного командования и распространения панических настроений и уныния в украинском обществе", – отметили в Генштабе.

В командовании признают, что российские оккупанты "пытаются заходить небольшими группами в некоторые населенные пункты" украинского приграничья.

"Противник оперативно уничтожается огневыми средствами благодаря слаженным действиям и заранее созданной системе обороны. Наши защитники успешно останавливают все попытки захватчиков закрепиться на территории Сумщины. Враг несет значительные потери в живой силе", – подчеркнули в Генштабе.

Также украинские воины продолжают удерживать территории в Курской области, добавили в Командовании ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, военные страны-агрессора пытаются зайти на Сумщину в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка. Враг использует малые штурмовые группы, чтобы закрепиться, накапливаться и максимально расширить зону боев по территории Украины.

Однако прорыва государственной границы пока нет, отметили украинские пограничники.

Накануне в ISW указали, что россияне пытаются вытеснить оставшиеся на территории Курской области подразделения ВСУ, однако пока не имеют успеха. В рядах окупантов говорят, что украинцы, даже отступая, представляют серьезную угрозу и имеют "превосходство в воздухе на низкой высоте", тогда как армия РФ - "на больших высотах с помощью традиционных систем".

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