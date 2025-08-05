Российские дроны 'Гербера' становятся опаснее: пограничники назвали причину. Фото

Российские дроны "Гербера", которые в основном использовались агрессором для разведки или как ложные цели, стали более опасными. Оккупанты в последнее время снаряжают их боевой частью.

Пограничники бригады "Сталевий кордон" приземлили такой БПЛА, сообщили во вторник, 5 августа, в Государственной пограничной службе Украины. Также было обнародовано фото сбитого дрона.

"Российские "Герберы" становятся опаснее", – говорится в сообщении.

Детали

В Госпогранслужбе рассказали, что ранее оккупанты в основном использовали "Герберы" для разведки или как фальш-цель.

Однако в последнее время они чаще залетают на территорию Украины с боевой частью.

Пограничники бригады "Стальная граница" приземлили один из таких беспилотников почти без повреждений.

"Призываем быть бдительными и в случае обнаружения подобного БПЛА – не приближаться и немедленно сообщать о находке сотрудникам ГСЧС!" – говорится в сообщении ГПСУ.

Что предшествовало

В феврале 2025 года появилась информация о том, что оккупанты начали оснащать "Герберы" взрывчаткой. В сбитых и подавленных средствами РЭБ "Герберах" обнаружили боевые части весом до 5 кг.

В Defense Express отметили, что разработчики "Герберы" заявляли о возможности боевого оснащения и использования его как барражирующего боеприпаса еще во время демонстрации в июле 2024 года.

Также в планах была установка на дрон камеры и системы связи.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты России начали запускать "Шахеды", под крыльями которых закрепляют кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3. Таким образом враг может дистанционно минировать дороги, сельскохозяйственные угодья, поэтому водителей авто и техники, работающей на полях, призвали быть осторожными.

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