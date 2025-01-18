Российские дроны упали в Румынии: в каких районах обнаружили обломки

В Румынии завершилась работа межведомственной группы по выявлению упавших на румынской территории обломков беспилотника в приграничной зоне. Группа работала в приграничной зоне округа Тулча и обнаружила соответствующие фрагменты БПЛА в двух районах округа.

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Об этом сообщили в Минобороны Румынии. В ведомстве уточнили, что речь идет о беспилотниках, которыми страна-агрессор РФ 17 атаковала "гражданские цели и портовую инфраструктуру Украины".

"После полевых обысков было обнаружено два района, где упали беспилотники российского происхождения типа Герань 1/2. Один между населенными пунктами Чаталкиой и Тудор Владимиримиреску, другой – к югу от Килия-Веке", – заявили в Минобороны Румынии.

В то же время в ведомстве отметили, что падение обломков "не повлияло на элементы инфраструктуры". О материальном ущербе не сообщается.

В Минобороны подчеркнули, что Румыния продолжит мониторить территорию у украинских портов, на которые были нацелены российские атаки и "в режиме реального времени будут информировать союзнические структуры".

Отдельно Минобороны Румынии решительно осудило нападения, совершенные россиянами "по целям и элементам гражданской инфраструктуры Украины". Такие атаки "необоснованны и серьезно противоречат нормам международного права", отметило ведомство.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 января Россия запустила по Украине "Искандеры" и полсотни дронов: уничтожено 33 БПЛА, есть повреждения из-за попадания и обломков.

В частности, целью оккупантов минувшей ночью была припортовая инфраструктура в Одесской области.

Из-за беспилотника румынские военные поднимали в воздух самолеты, а сервис RO-Alert предупреждал население Тулчи о тревоге в регионе из-за "возможного падения некоторых предметов". Это было первое уведомление о тревоге в Румынии с начала текущего года, но в 2024 году в стране неоднократно фиксировались как падение российских дронов, так и пролеты ракет агрессоров.

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