Россия запустили 'Искандеры' и полсотни дронов: уничтожено 33 БПЛА, есть повреждения из-за попадания и обломков

Подразделения противовоздушной обороны во время российской атаки на Украину в ночь на 17 января сбили 33 дрона разных типов, еще часть была локационно потеряна. Вместе с тем враг ударил баллистикой, также зафиксированы попадания БПЛА.

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Вражеские цели защитники уничтожали над 11 регионами. Об отражении этого нападения, продолжавшегося 14 часов с 19:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что агрессор применил две баллистические ракеты "Искандер-М" (пуски из Ростовской области РФ), а также 50 ударных дронов Shahed и других, БПЛА-имитаторы с пяти направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск в РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы. По состоянию на 09:00 защитники сбили 33 российских дрона в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

"Зафиксировано попадание вражеских ударных беспилотников в предприятия на Одесщине, также в результате падения сбитых БПЛА повреждены здания учреждений, частных предприятий и домохозяйств на Харьковщине, Черкасщине и Киевщине", – сообщили в ВС.

В то же время девять беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий), еще один российский дрон вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии.

Ночью в небе над Сумщиной зенитчики сбили пять "Шахедов", один был уничтожен в пределах Черкасщины.

Из-за падения обломков сбитых вражеских БПЛА в одном из населенных пунктов Киевской области был ранен 12-летний мальчик. Возник пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади почти 200 кв. м., взрывной волной повредило остекление соседнего дома.

Также российские дроны-камикадзе атаковали припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесщины: есть повреждения фасадов зданий и жилого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 января Силы обороны уничтожили 34 из 55 российских дронов над 11 регионами, еще 27 БПЛА были локационно потеряны. В то же время произошло несколько попаданий на Черниговщине, еще в двух регионах – повреждения из-за обломков.

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