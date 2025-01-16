Над Украиной сбили 34 из 55 дронов РФ: есть несколько попаданий и повреждения из-за обломков

Защитники неба в ночь на 16 января уничтожили над 11 регионами Украины 34 российских дрона разных типов. Еще почти два десятка БПЛА тоже не достигли своих целей благодаря противодействию средств радиоэлектронной борьбы.

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В то же время зафиксировано несколько попаданий на Черниговщине, еще в двух регионах – повреждения из-за обломков. О деталях атаки, продолжавшейся с 20:00 минувших суток, рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Ночью в четверг в небе над Сумщиной зенитчики сбили четыре "Шахеда", над Черкащиной уничтожили один.

Отмечается, что враг атаковал 55 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ).

Очередное воздушное нападение страны-агрессора отражали украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы. По состоянию на 09:00 четверга подтверждено сбитие 34 БПЛА в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

Несколько дронов попали в фермерское хозяйство на Черниговщине. Кроме этого, в результате падения сбитых вражеских целей и их обломков повреждены частные дома на Харьковщине и Полтавщине.

Вместе с тем 18 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

Накануне вечером враг беспилотниками атаковал одно из агропредприятий в Прилуцком районе Черниговщины. Там повреждены два ангара, админздание и техника. В одном из ангаров хранилась кукуруза – более 2000 тонн. Люди не пострадали.

По данным ОВА, ночью в четверг в небе над Сумщиной зенитчики сбили четыре "Шахеда", над Черкасщиной уничтожили один.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 января Россия нанесла по Украине комбинированный удар с применением 117 средств поражения. Защитники неба уничтожили 31 ракету и 47 дронов, еще 27 БПЛА не достигли своих целей, как и некоторые из вражеских ракет, которые не попали в статистику сбитых.

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