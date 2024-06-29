Российские элиты перешли от критики войны против Украины к ее поддержке: в ISW указали на 'нюанс'

Российские так называемые элиты перешли от критики вооруженной агрессии РФ против Украины к ее поддержке. Свое мнение они аргументируют "преобладанием России на поле боя".

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Однако на самом деле российские элиты стали на сторону диктатора Путина после усиления репрессий. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российский оппозиционный журналист и основатель российского телеканала "Дождь" Михаил Зыгарь заявил в статье Foreign Affairs, что многие представители российской элиты, которые выступали против войны в 2022 году, начали поддерживать агрессию против Украины. Он аргументировал это тем, что такие россияне учитывают "медленные, но устойчивые успехи России на поле боя, отставание Украины в боеприпасах и предполагаемое убывание западной помощи в сфере безопасности Украине".

Зыгарь сообщил, что российские элиты даже начали рассуждать о результатах войны, которые будут означать победу России. При этом один неназванный российский олигарх, который ранее критиковал войну, якобы заявил, что "Россия должна выиграть войну, иначе они не позволят нам жить и Россия рухнет".

В ISW отметили, что невозможно независимо проверить ни одно из сообщений Зыгаря. При этом аналитики подчеркнули, что элиты встали на сторону диктатора Владимира Путина в поддержку войны после усиления репрессий против российской элиты.

Информация о том, что российские элиты теперь оценивают, что Россия может одержать победу на поле боя, и даже обсуждают победу, указывает на то, что элиты также могут поддерживать заявленную Путиным теорию победы. Она утверждает, что оккупанты смогут продолжать постепенное продвижение бесконечно, предотвращать оперативно значимые украинские контрнаступательные операции и в конечном итоге выиграть войну на истощение.

Напомним, ядерная риторика Кремля направлена на то, чтобы воспрепятствовать дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада и подорвать усилия международного сообщества по согласованию стратегического видения.

Ранее сообщалось, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах и только делает такой вид в конкретных случаях как часть более широкой информационной кампании против Украины, которая бы повлияла на ее партнеров.

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