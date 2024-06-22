Пытается манипулировать: в ISW объяснили, что стоит за ядерными угрозами Путина

Угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие – это информационная кампания. Она на направлена на то, чтобы воспрепятствовать дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада и подорвать усилия международного сообщества по согласованию стратегического видения.

Об этом заявил Институт изучения войны (ISW) в отчете за 21 июня. Американские аналитики обратили внимание на последние выступления российского главаря.

21 июня, обращаясь к своим офицерам, Путин заявил, что Россия планирует и дальше развивать ядерную триаду как "гарантию стратегического сдерживания", якобы поддерживая баланс сил в мире. Также государство-агрессор работает над увеличением своих неядерных боевых возможностей и оборонно-промышленного производства.

20 июня на пресс-конференции во Вьетнаме Путин сказал, что рассматривает возможность "понижения порога" применения ядерного оружия в российской ядерной доктрине.

В ISW обратили внимание на то, что диктатор, возможно, ошибочно приравнял поражение РФ в войне против Украины к экзистенциальной угрозе российскому государству, чтобы сослаться на "исключительный случай", в котором существующая российская ядерная доктрина допускает использование ЯО.

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Заявление Путина от 21 июня, похоже, является продолжением его недавней информационной операции, направленной на саботаж усилий Запада по разработке общей стратегической цели поражения РФ в Украине.

Аналитики считают, что "угроза ядерной эскалации является ключевым аспектом способности России манипулировать иностранными лицами, принимающими решения". Маловероятно, что она приведет к фактической ядерной эскалации.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 21 июня в Кремле Владимир Путин заявил, что готов обсуждать свои "мирные инициативы" – даже с НАТО.

– 14 июня, перед Саммитом мира, который организовала Украина в Швейцарии, Путин выдвинул циничные условия переговоров для завершения войны.

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