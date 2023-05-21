Российские хакеры совершили двойную кибератаку на ведомства Украины и СМИ: детали

Хакерские группировки государства-террориста России совершили очередные массированные атаки на украинские ведомства и средства массовой информации. Таким образом враг пытается реализовать сложные операции с сочетанием хакерских атак и фейковых новостей.

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Примечательно, что для усиления эффекта РФ часто использует одновременно кибер- и информационные атаки. Об этом сообщает Telegram-канал Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

В ведомстве рассказали, что с необычной атакой российских хакеров Украина столкнулась в апреле. Тогда киберпреступники страны-агрессора совершили необычную кибероперацию, состоявшую из двойной кибератаки и операции информационного влияния.

В Госспецсвязи отметили, что сначала произошла кибератака на одно из министерств Украины, а затем – на одно из украинских медиа. Российские хакеры взломали сайт издания и опубликовали новость о взломе министерства, с критикой деятельности Правительственной команды реагирования на чрезвычайные события Украины, которая функционирует в составе Государственной службы специальной связи и защиты информации.

По информации ведомства, таким образом российские хакеры пытались вызвать у украинцев недоверие к данным медиа и государственным органам.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что с начала 2023 года действующая при Госспецсвязи правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события в ручном режиме проработала более 700 киберинцидентов и кибератак. В центре внимания вражеских хакеров по-прежнему остаются правительственные организации и органы власти.

Напомним, хакеры взломали российскую телетрансляцию парада в Москве 9 мая. Благодаря усилиям неравнодушных российские военные шагали по Красной площади под слова "Слава Украине!".

Ранее сообщалось, что неизвестный хакер разоблачил около 1000 биткоин-кошельков, принадлежащих российским спецслужбам, взломав часть из них. Частично криптовалюту он уничтожил, а частично отправил на счет помощи пострадавшим в результате полномасштабного вторжения страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия атакует украинский сервис єЧЕРГА – его используют с целью онлайн-бронирования места для пересечения границы грузовиками. Также призывы к осуществлению кибератак ходят по российским пропагандистским каналам.

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