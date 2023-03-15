Российские истребители сливали горючее на сбитый MQ-9 Reaper, пытаясь вывести из строя его датчики – NYT

14 марта стало известно об инциденте над Черным морем с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Российские истребители Су-27 атаковали американский дрон. Но помимо этого, они еще якобы сливали горючее на БПЛА, пытаясь вывести из строя его датчики.

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Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских военных, которые наблюдали за процессом преследования и были шокированы увиденным.

По словам источника, MQ-9 Reaper вылетел с базы в Румынии утром 14 марта для проведения стандартной разведывательной миссии, которая обычно длится 9−10 часов. При этом Reaper не был вооружен. Более того, он находился примерно в 120 км к юго-западу от оккупированного РФ Крыма в то время, когда его перехватили российские истребители.

По данным издания, Су-27 кружили над Reaper и сливали на него топливо. Предполагается, что это было сделано с целью запачкать камеры БПЛА или повредить его датчики.

"Эпизод ошеломил американских военных, которые следили за видеотрансляцией с беспилотника в оперативном центре на авиабазе Рамштайн в Германии", – говорится в материале.

Также отмечается, что в США уже несколько месяцев обеспокоены возможным инцидентом в Черном море, который может привести к конфронтации.

На данный момент над рассекречиванием изображений с дрона работает бригадный генерал США Патрик Райдер.

Добавим, это первый известный случай подобного столкновения после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как известно, представители ВС США уже обвинили российских летчиков в некомпетентности и непрофессионализме. Об произошедшем сообщили президенту США Джо Байдену, а в Госдепартамент вызвали российского дипломата.

В то же время, в Минобороны государства-террориста заявили, что якобы "не вступали в контакт" с БПЛА и тот сам "перешел в неуправляемый полет с потерей высоты".

Как сообщал OBOZREVATEL, США проведут расследование инцидента по БПЛА Reaper в Черном море. В Пентагоне заявили, что считают поведение Российской Федерации "опасным".

ВСУ также сделали официальное заявление по поводу инцидента с БПЛА в Черном море. В нем отмечается, что российский истребитель задел винт MQ-9, из-за чего американским силам пришлось потопить свой беспилотник в международных водах.

Также OBOZREVATEL собрал информацию о БПЛА MQ-9 Reaper. Детальнее – читайте в нашем материале.

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