Предлагали два за 1$: что известно о БПЛА MQ-9 Reaper, который Россия сбила в Черном море и может получить Украина. Фото

14 марта стало известно об инциденте над Черным морем с американским беспилотником MQ-9 Reaper: российские истребители атаковали американский дрон. Это разведывательно-ударный БПЛА американской армии, имеющий повышенные возможности по сравнению с другими беспилотниками.

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OBOZREVATEL собрал информацию о БПЛА MQ-9 Reaper.

Именно такие беспилотники может получить Украина от компании General Atomics, производящей Reapers. Американский производитель оружия предлагает Украине купить два БПЛА Reaper MQ-9 всего... за 1 доллар. Однако есть определенные условия.

Это соглашение потребует от Киева затрат около 10 млн. долларов на подготовку и отправку самолетов в Украину и около 8 млн. долларов в год на техническое обслуживание и поддержку старых моделей беспилотников, которые в настоящее время не используются в Украине.

Такое предложение было сделано Линденом Блю, главным исполнительным директором General Atomics, военном атташе Украины в Вашингтоне в конце января. В компании считают, что Украина нуждается в таких возможностях, как Reaper.

Reaper MQ-9 – гораздо более сложный дрон со значительно большей дальностью полета, скоростью и возможностями.

Дрон разработан 11 лет назад компанией General Atomics Aeronautical Systems для использования в Воздушных силах США, ВМФ Соединенных Штатов и Британских Королевских военно-воздушных силах.

Первый полет БПЛА прошел 2 февраля 2001 года. Reaper оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 445 километров в час. Практический потолок составляет 15240 метров. Максимальная продолжительность полета БПЛА MQ-9A Reaper равна 27 часам.

В ударной версии MQ-9 Reaper имеет 6 подвесок для вооружения. Reaper может быть вооружен двумя 200-килограммовыми бомбами GBU-12 с лазерной наводкой и 4 противотанковыми ракетами AGM-114 Hellfire класса "воздух-земля". Он может нести корректируемые бомбы Mark 82 и прочее вооружением.

Физические размеры беспилотника: длина 10 м, высота 3,6 м, размах крыльев 21 м, максимальный взлетный вес 4763 кг.

Стоит MQ-9 Reaper 3 млрд дол. Всего было выпущено около 270 единиц таких беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 марта российский истребитель врезался в американский беспилотник MQ-9 Reaper.

США проведут расследование инцидента по БПЛА Reaper в Черном море. В Пентагоне заявили, что считают поведение Российской Федерации "опасным".

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