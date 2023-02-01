Американская компания предлагает Украине усовершенствованные беспилотники Reaper MQ-9 за $1, но с некоторыми затратами - WSJ

Американский производитель оружия предлагает правительству Украины продать два беспилотника Reaper MQ-9 за доллар. Сделка также потребует от Киева затрат около 10 миллионов долларов на подготовку и отправку самолетов в Украину и около 8 миллионов долларов в год на техническое обслуживание и поддержку старых моделей беспилотников, которые в настоящее время не используются в Украине.

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Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Предложение было сделано Линденом Блю, главным исполнительным директором General Atomics, которая производит Reapers, военному атташе Украины в Вашингтоне на прошлой неделе.

Предложение компании будет включать в себя наземную станцию управления для управления дронами практически в любом месте.

Белый дом, который должен был одобрить продажу, отказался от комментариев. Украинское правительство также отказалось от комментариев.

"Компания General Atomics обсуждает потребности украинских вооруженных сил со своим правительством в течение многих месяцев и по-прежнему готова оказывать им любую возможную поддержку", — сказал К. Марк Бринкли, представитель General Atomics.

Представитель General Atomics сказал, что компания не может комментировать конкретные сделки, но "они думают, что Украина нуждается в таких возможностях, как Reaper".

Reaper — гораздо более сложный дрон со значительно большей дальностью полета, скоростью и возможностями. Reaper имеет размах крыльев около 66 футов и может быть вооружен. Он может летать более 24 часов. Компания предлагает более старую версию беспилотника MQ-9A Block 1, которая обычно стоит несколько миллионов долларов за штуку.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его страна выделит средства на закупку радиолокационных станций Ground Master (GM200) для Украины. Их для наших военных изготовит группа Thales.

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