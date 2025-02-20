Было бы хорошо, если бы наши американские коллеги читали не только Комсомольскую правду, но и Financial Times. Там сегодня вышла важная статья моего доброго друга и талантливого журналиста Christopher Miller.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Пам’ятаєте відео, яке облетіло мережу на початку січня? На ньому групу українських військовополонених заводять до купи колод, ставлять на коліна й розстрілюють у спину. Кадри настільки жорстокі, що багато хто відмовлявся вірити в їхню справжність. Але реальність завжди гірша за найгірші підозри.

Сьогодні FT опублікувало розслідування, яке показує: це не просто випадковий злочин. Це система. І підтвердження цього — рік роботи, факти, свідчення, аналіз десятків відео та супутникових знімків.

Мені пощастило почути деякі деталі цього розслідування від самого Криса. Як йому та його колегам вдалося знайти одного з виконавців цієї страти — 32-річного російського військового Олега Яковлєва.

Це дійсно неймовірно крута робота, яка, я впевнений стане важливою складовою розслідування військових злочинів росіян.

Ідентифікувати військового злочинця допомогли аудіофорензіка, соцмережі та деталі на відео. Це рідкісний випадок, коли журналістам вдалося простежити зв’язок між конкретним катом, його підрозділом і вищим командуванням.

Financial Times зібрало докази, що такі страти — це не поодинокі випадки. На карті відзначено понад 30 подібних випадків лише за останній рік. Прокурори та правозахисники підтверджують: це не просто жорстокість окремих солдатів, це політика.

Справжня журналістика — це не про хайп, а про терпіння, професіоналізм і холодний розрахунок. Це саме той випадок.

Сама стаття та документальне відео. Поширюйте, це крута робота про жахливі злочини.