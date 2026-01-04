Российские командиры бросают оккупантов на 'яму' за отказ идти в штурм – 'Атеш'

На временно оккупированной части Херсонщины зафиксированы новые методы "мотивации", применяемые российскими командирами в отношении личного состава. Чтобы принудить оккупантов идти на штурм, их отправляют в "ямы", где удерживают в грязи, не давая спать.

Возвращают захватчикам "боевой дух" также отбирая у них выплаты и статус участника боевых действий. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш" со ссылкой на агентов в одном из российских подразделений на Херсонском направлении.

Что известно

На фоне все большего нежелания оккупантов отправляться в атаку с невысокими шансами вернуться живыми, российские командиры изобретают новые способы принудить личный состав выполнять приказы. На Херсонском направлении в ход идет "перевоспитание" в так называемых "ямах" и лишение выплат.

"Агенты "Атеш" из состава 205 ОМСБр (ВС РФ. – Ред.) фиксируют системную схему давления со стороны командиров. Они лишают солдат выплат и статуса участников боевых действий по статье "Дезертирство", а также премий — за отказ выходить на заведомо гибельные штурмы. Бойцов, которые не согласны идти в атаки, принудительно отправляют в "ямы" — импровизированные карцеры под открытым небом. Там их держат без связи, без права на сон и без доступа к медпомощи", – рассказали в движении.

"Шанс" выбраться из "ямы" наказанным военнослужащим-отказникам предоставляют перед каждой новой атакой.

"Перед каждым очередным броском солдатам заявляют: "Не хочешь — пиши рапорт и забудь про деньги". У тех, кто не подчиняется, изымают банковские карты, блокируют выплаты через финчасть и переводят в статус "без выполняемых задач". После этого большинство соглашается идти в атаку", – рассказали в "Атеш".

Результативность такого подхода российских командиров, похоже, удовлетворяет. Об этом свидетельствует увеличение количества импровизированных карцеров. Так, в одном из районов, где находятся оккупанты, их за последнее время стало больше практически вдвое.

"Цена отказа — сутки в грязи под охраной, а затем штурм без права выбора. Командование называет это "мотивацией". Внутри подразделений уже не верят ни обещаниям, ни приказам. Люди мечтают только об одном — выжить и выбраться оттуда любой ценой", – резюмировали в "Атеш".

Ранее OBOZ.UA писал, что агенты "Атеш" сожгли башню связи возле авиабазы Толмачево в Новосибирске. Об очередной успешной диверсии в глубоком тылу врага стало известно в последний день 2025 года.

Также сообщалось, что партизаны устроили диверсию на железной дороге в Воронеже. Им удалось уничтожить тепловоз, который перевозил военные грузы на Купянское направление.

