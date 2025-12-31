Агенты 'Атеш' устроили диверсию на железной дороге в Воронеже: уничтожен тепловоз, который перевозил грузы на Купянское направление. Видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели новую успешную диверсию на российской железной дороге. В Воронеже они уничтожили тепловоз, использовавшийся для перевозки военных грузов.

В результате диверсии у оккупантов возникли сложности з отправкой вооружений и техники для группировки войск РФ на Купянском направлении. Подробности сообщили в Telegram-канале "Атеш".

Что известно

В движении утром 31 декабря объявили о "дезорганизации железнодорожной логистики РФ на Купянском направлении".

"В Железнодорожном районе Воронежа наши агенты успешно провели диверсию, уничтожив тепловоз, использовавшийся для перевозки военных грузов — в основном для снабжения Купянской группировки российских войск", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" утверждают, что действия агентов спровоцировали трудности для захватчиков, воюющих против Украины на Харьковщине.

"Уничтожение тепловоза затруднило формирование эшелонов и нарушило графики отправки составов с вооружением и техникой. Подобные вмешательства подрывают устойчивость всей логистической сети рашистов и помогают Силам обороны Украины освобождать территории Харьковской области", – заявили в движении.

Там также заверили, что продолжают "методично уничтожать инфраструктуру, обеспечивающую военные операции ВС РФ".

"Путинская армия несёт потери во всех тыловых городах — как на оккупированных украинских территориях, так и в глубине РФ — благодаря борьбе наших агентов", – резюмировали в "Атеш".

