'Ищут любые способы': 'чиновники' оккупационных администраций бегут с Херсонщины – 'Атеш'

Россияне, которых Москва прислала на временно оккупированную часть Херсонщины работать в оккупационных администрациях, бегут из региона. Для того, чтобы поскорее уехать, россияне в Новой Каховке, Геническе, Скадовске и других населенных пунктах ищут любые поводы и способы.

Большинство из них приехали на временно оккупированную часть Херсонщины против своей воли и под давлением и небезосновательно считают "назначение" ссылкой. Подробности раскрыли в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Чиновники оккупационных администраций бегут с Херсонщины

О "массовом исходе" росиян, присланных Москвой в оккупационные российские администрации на временно оккупированной части Херсонщины, в "Атеш" узнали от своих агентов на местах.

"Агенты "Атеш" среди местных жителей и сотрудников администраций в Новой Каховке, Геническе, Скадовске и других населённых пунктах Херсонщины фиксируют, что российские назначенцы, присланные из регионов РФ, отчаянно ищут любые способы уехать с оккупированной территории", – отмечено в сообщении.

При этом причины желания россиян поскорее сбежать домой объясняются даже не тем, что они ощущают угрозу для собственных жизней, они кроются в самом подходе Кремля к "кадровому отбору" будущих "чиновников" оккупационных администраций.

"Их отправляют сюда принудительно – под прямой угрозой увольнения, понижения в должности или полного краха карьеры. Вся их работа носит формальный характер: просто находиться на месте, выполнять указания кураторов и ставить подписи под заранее подготовленными документами", – отметили в "Атеш".

Там подчеркнули, что большинство присланных из РФ "управленцев" ничего не знают о регионе и населенных пунктах, куда приехали "работать", они "совершенно не ориентируются в местных условиях, не имеют никакой мотивации и считают назначение в Херсонскую область временной ссылкой".

Но и без опасений за целостность собственной шкуры дело не обошлось.

"Они живут в постоянном страхе из-за открытой ненависти жителей, решительных действий партизан "Атеш" и, главное, подозрения, что коллеги из числа местных коллаборантов уже передали их личные данные Силам обороны Украины. По сути, оккупированная Херсонщина стала настоящей штрафной зоной для неугодных и лишних кадров – это удобный для Кремля способ тихо избавиться от балласта", – резюмировали в военном движении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что агенты "Атеш" провели удачную диверсию в районе Бердянска на Запорожье. Под прицелом была телекоммуникационная башня, выведение ее из строя оставило несколько подразделений врага без связи на важном направлении.

А в ГУР рассказали о "демилитаризации" оккупантов в Мелитополе той же Запорожской области. Там вследствие взрыва четверо оккупантов получили тяжелые ранения – и не факт, что выживут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!