Российские курсанты ВКС тренируются стрелять ударами по приграничью Украины: часть ракет падает на территории РФ

Страна-агрессор Россия заставляет курсантов летных училищ стрелять по территории Украины. Курсанты-пилоты проводят практические стрельбы из вертолетов ракетами по Сумской области.

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Об этом в четверг, 3 августа, сообщили в Центре национального сопротивления. Как отмечается, враг стал испытывать недостаток пилотов и потому привлекает к этому молодых курсантов.

По данным ЦНС, такие практические стрельбы неуправляемыми ракетами курсанты начали проводить в августа 2023 года. При этом из-за того, что они имеют низкий профессиональный уровень часть ракет попала по объектам на территории страны агрессора.

"Фактически оккупанты готовят вчерашних подростков к войне против Украины и заставляют их тренироваться на мирном населении, намеренно предоставляя им неуправляемые ракеты", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия задумала отправлять курсантов военных вузов на временно оккупированные территории на юге и востоке Украины. Перед этим они якобы пройдут подготовку на границе с Украиной. Так, курсантов 3 и 4 курсов Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург) планируют отправить в распоряжение группировки прикрытия государственной границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России курсанты 5-го курса Вольского военного института тыла в Саратовской области решили отпраздновать "дембель". Однако в итоге их отправили на фронт.

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