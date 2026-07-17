Российские новобранцы живут на войне в Украине не более 30 минут: глава ЦРУ озвучил данные разведки

Средняя продолжительность жизни российского оккупанта после прибытия на фронт в Украине составляет в среднем 20–30 минут. Значительные потери военные РФ несут прежде всего из-за массового применения украинских ударных беспилотников с искусственным интеллектом.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Ретклиффа. Он убежден, что именно развитие дроновых технологий помогает Украине сдерживать численно превосходящие силы России.

"Наши разведывательные данные совпадают с некоторыми сообщениями из открытых источников, которые вы могли видеть в Украине: средняя продолжительность жизни российского новобранца, который сейчас прибывает на поле боя в Украине, оценивается от 20 до 30 минут", – заявил Ретклифф.

Украинские дроны сокращают жизнь оккупантов

Глава ЦРУ объяснил такие потери российских захватчиков стремительным развитием украинских беспилотных систем. По его словам, дроны с искусственным интеллектом превратились в высокоточное и эффективное оружие, которое существенно меняет ход боевых действий, а его стоимость относительно невысока.

Главные истории дня

Несмотря на значительное численное превосходство российских войск, Украина продолжает сдерживать наступление оккупантов благодаря активному внедрению инновационных ударных беспилотников. Именно развитие этих технологий, как отмечается в материале, стало одним из ключевых факторов, компенсирующих нехватку людских ресурсов.

В то же время американские чиновники оценивают еженедельные потери российской армии примерно в 7 тысяч военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский ранее также сообщал, что более 80% вражеских целей на фронте в настоящее время уничтожаются именно с применением беспилотников.

Напомним, по словам президента Украины, уже в течение длительного времени оккупанты не могут быстро наступать на фронте и потеряли 150 тыс. человек ради продвижения на полсотни километров. В то же время российский диктатор компенсирует неудачи своей армии массированными обстрелами украинских мирных городов и населенных пунктов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что анализ американского Центра стратегических и международных исследований показал: в первой половине 2026 года соотношение потерь российской и украинской армий выросло до 8:1, тогда как в предыдущие годы оно составляло примерно 2–3:1. Одной из ключевых причин стали удары украинских дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!