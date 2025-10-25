Россия атаковала Украину девятью баллистическими ракетами и 62-мя БпЛА: обезврежены 54 цели

В ночь на 25 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 71 средство воздушного нападения – девять баллистических ракет и 62 дрона. Силы ПВО обезвредили 54 цели, в том числе и четыре ракеты.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход российской атаки

Очередную воздушную атаку враг начал с 19:00 24 октября.

В общем противник атаковал Украину девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской и Курской областей РФ, а также 62-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских Курска и Орла, а также с Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Около 40 из запущенных дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали украинцев в Воздушных силах.

Последствия российских ударов

Днепропетровскую область ночью Россия атаковала и дронами, и ракетами. Под ударами врага оказались Петропавловская, Маломихайловская и Покровская громады Синельниковского района.

"Погибли два человека. Еще семь – пострадали. Возникли пожары. Повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка, магазин, авто", – рассказал руководитель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Дронами били россияне и по Вербковской громаде Павлоградского района: там повреждена инфраструктура.

По Никополю оккупанты наносили удары беспилотниками и артиллерией. Загорелись гараж и легковой автомобиль.

В течение ночи защитники неба уничтожили на Днепропетровщине 6 вражеских БпЛА.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 25 октября Россия атаковала Киев баллистикой. В результате атаки вспыхнули значительные пожары в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах. Есть пострадавшие.

А накануне оккупанты атаковали Херсон: есть попадания в многоэтажку и маршрутку. Погибли и получили травмы различной степени жители города.

В Харькове же в результате авиаударов врага были попадания по предприятию и раненые.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!