Ночью Россия запустила по Украине 116 дронов: силы ПВО обезвредили 83 из них

В ночь на 6 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 116 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 83 цели.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об очередной российской атаке

Запускать беспилотники россияне начали с 20:00 воскресенья, 5 октября.

С тех пор и до утра 6 октября оккупанты атаковали наше государство 116-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений Миллерово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 83 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксированы попадания 30 ударных БпЛА на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте правила безопасности!" – обратились в Воздушных силах к украинцам около 9 часов утра.

Над Днепропетровщиной, как рассказал начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, ночью силам ПВО удалось сбить 12 вражеских БпЛА.

Тем временем Никополь оккупанты атаковали FPV-дронами. Дроновую атаку пережила также Покровская громада Синельниковского района: там горел частный дом. Обошлось без погибших и пострадавших.

В Одесской области россияне атаковали "Шахедами" гражданскую инфраструктуру.

"Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано попадание по территории гражданского промышленного объекта. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали работники ГСЧС. Без жертв и разрушений", – рассказал руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.

В Черкасской области ночью обезврежено девять вражеских дронов.

"Обращений в экстренные службы о пострадавших или повреждении имущества не было. Также накануне энергетики оперативно запитали населенные пункты, обесточенные из-за вражеских атак", – отметил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Раздавались ночью взрывы и в Киевской области. В регионе работали силы ПВО, им удалось сбить часть дронов. Информация о пострадавших или попаданиях в объекты жилой инфраструктуры не поступала.

Впрочем, как рассказал начальник Киевской ОГА Николай Калашник, в Фастовском районе в результате вражеской атаки на территории недействующего предприятия произошло возгорание автомобиля с цистерной. Автомобиль уничтожен. Еще 4 грузовых автомобиля повреждены. Пожар ликвидирован.

"Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", – отметил чиновник.

