Российские оккупанты готовятся к обороне Крыма: что известно

Россияне начали активно готовиться к обороне оккупированного Крымского полуострова. Саму территорию используют в разных военных целях. На данный момент там в усиленном порядке строят фортификационные сооружения.

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Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков. По его словам, с начала оккупации количество военных в Крыму увеличилось в три раза (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По информации украинских военных, по состоянию на февраль 2022 года, российских военных на территории Крыма находилось около 32 тыс. Сейчас мы знаем, что Крым является логистическим хабом для поставки российских военных на юг Украины – в Запорожскую и Херсонскую области. Поэтому количество военных постоянно меняется. Крым также используется для лечения раненых российских военных", – сказал он.

Он считает, что российская армия несет большие потери и поэтому в вопросе обороны полуострова рассчитывает только на фортификационные сооружения.

"После начала временной оккупации Крыма количество военных на территории Крыма возросла почти в три раза. Количество фортификационных сооружений, которые сейчас возрастают на территории Крыма, говорит о том, что они несут большие потери и не уверены в том, что смогут их восполнить. Поэтому за счет фортификационных сооружений они хотят приостановить наступления Вооруженных сил Украины", – добавил Чистиков.

Примечательно, что совсем недавно партизаны военного движения "Атеш" сообщили, что оккупанты в Крыму, ожидая контрнаступления ВСУ, пытаются спасти Крымский мост от Storm Shadow с помощью угловых отражателей. Устанавливать российское "ноу-хау" приехали специалисты из столицы страны-террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне ужесточили контроль на въезд на Керченский мост. Они устроили тотальный обыск каждого из автомобилей, в результате чего на подъезде к переправе со стороны Тамани образовалась пробка на 4 км, впоследствии она увеличилась до 9 км. В пабликах предполагали, что это может быть связано с поиском возможных взрывников из рядов "вагнеровцев".

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