Российские оккупанты милитаризовали остров Джарылгач и разграбили местное население – Генштаб

Российские оккупанты активно проводят милитаризацию острова Джарылгач в Херсонской области. Несколько дней назад они соединили этот заповедный остров с материковой частью Украины песчаной насыпью.

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В настоящее время захватчики разместили на острове около 300 оккупантов и 15 лодок, украденных у местных жителей. Об этом в вечерней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупационные войска милитаризовали остров Джарылгач, который 19 мая соединен ими с временно захваченной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное. В частности, оккупанты разместили на острове около 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, которые были похищены у местного населения ", – отмечено в сводке.

Напомним, Джарылгач – это остров в Каркинитском заливе Черного моря. Самый большой остров Украины и Черного моря. Административно относится к Скадовскому району Херсонской области. Вся территория острова и часть близлежащей акватории входит в Национальный природный парк "Джарылгацкий".

На днях стало известно, что российские оккупанты совершили очередное тяжкое преступление, соединив заповедный остров с оккупированной частью Херсонщины. В районе населенного пункта Лазурное они засыпали переправу на остров песком и создали там полигон.

Последствия действий оккупантов будут катастрофическими для краснокнижных животных на острове, а также для залива, который превратится в болото.