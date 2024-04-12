Российские оккупанты минуют аграрные поля на оккупированных территориях – ЦНС

Оккупационные российские войска на временно захваченных территориях Украины активно минируют сельскохозяйственные угодья. В частности это происходит на личных земельных участках.

Таким образом враг хочет удержать под своим контролем оккупированные украинские территории. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщили в Центре национального сопротивления.

Такую ситуация в частности зафиксировали на Херсонщине.

"Российские военные на временно оккупированной Херсонщине активно минируют сельскохозяйственные угодья. Чтобы удержать аннексированные территории, враг увеличивает площадь минных полей путем минирования аграрных земель", – говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что для удержания захваченных территорий, россияне увеличивают площадь минных полей путем минирования аграрных земель, в частности, на личных земельных участках.

"Такие действия в очередной раз ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, в частности, передвижение специальной техники типа комбайн для обработки полей", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты продолжают грабить оккупированные регионы Украины, стремясь максимально ослабить наше государство. В частности, в огромных масштабах они продолжают вывозить с ВОТ зерно.