Российские оккупанты на передовой хотели снять видео с украинским флагом и стали '200-ми': всплыли доказательства

Российские захватчики, находящиеся на временно оккупированных территориях Украины, хотели снять провокативный ролик на передовой. Главным атрибутом в этом действе стал украинский флаг.

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Как следствие их "задвухсотили" свои же. Об этом OBOZREVATEL сообщили читатели.

Инцидент произошел с предателями из российского "батальона Судоплатова", созданного в сентябре 2022 года в Мелитополе.

Так, трое российских "тиктокеров" вышли на передовые позиции и начали фотографироваться с флагом Украины. Другие захватчики, испугавшись, что это Вооруженные силы Украины, открыли по ним "дружеский огонь".

В результате этого, по одной информации, все трое были ликвидированы. По другой же, одному оккупанту якобы удалось выжить и сейчас он находится в больнице.

Командование путинской армии назначило расследование этого инцидента.

Напомним, на временно оккупированной территории Луганской области российские военные путинской армии устроили перестрелку с "вагнеровцами". В результате разборок захватчиков есть погибшие с обеих сторон.

Также российские солдаты устроили "мексиканскую стрельбу" в городе Пологи, Запорожская область. В результате инцидента выжил лишь один военный РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России во время стрельбы в воинской части погибли солдаты. Граждане Таджикистана открыли огонь из пулеметов по мобилизованным россиянам прямо на полигоне. Российские СМИ сообщали о по меньшей мере 22 убитых и 16 раненых. Утверждается, что всего было три стрелка. Двоих из них убили на месте, а третьему удалось скрыться.