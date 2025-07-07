Российские оккупанты начали целенаправленно бить по ТЦК: почему враг выбрал такую тактику и чем это грозит

За неделю, с 30 июня по 7 июля, российские оккупационные войска нанесли минимум пять ударов по объектам территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине. Это не может быть простым совпадением и очевидно, что помимо "обычного" террора тыловой Украины, командование РОВ принялось системно наносить удары именно по ТЦК. Но какие цели преследуют российские оккупанты, решившие на четвертом году полномасштабной войны избрать такую тактику?

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Хроника террора

РОВ нанесли удар 30 июня по ТЦК и СП в Кривом Роге, 3 июля по зданию в Полтаве, 6 июля – в Кременчуге, 7 июля досталось зданию Харьковского областного ТЦК и СП (и прилегающей территории), также был удар вблизи Запорожского областного.

Почему я написал выше, что было минимум пять целенаправленных ударов? Потому что неизвестно куда летели дроны-камикадзе Shahed-136, которые были перехвачены Воздушными силами ВСУ, а потому не исключено, что целью врага были и другие объекты ТЦК и СП в разных городах.

Но какие цели преследуют такими действиями РОВ?

Как и в любой ситуации, связанной с террором, какой-то одной-единственной цели у него быть не может, а потому рассматривать этот тип ударов следует комплексно. Но разберем сначала тот вариант, который в первую очередь приходит на ум.

Срыв мобилизации

Ударами по объектам ТЦК и СП российские оккупанты пытаются поступательно срывать мобилизацию в стране прямым воздействием. Нарушение работы центров, уничтожение картотек, баз данных (хотя все они давно находятся в электронном виде) – это видится российскому командованию одним из наиболее вероятных и действенных способов сорвать мобилизацию.

Причем эта тактика имеет и морально-психологический фактор, чтобы у военнообязанных, которые добровольно идут в центры обновить свои данные, подписать контракт или получить бронь, возникал интуитивный страх перед тем, что туда может прилететь Shahed-136.

То есть, по задумке РОВ, в обществе также необходимо посеять страх того, что любое здание ТЦК и СП в Украине – это потенциально опасный объект, по которому в любой момент, что-то может прилететь. Хотя налеты дронов-камикадзе для большинства городов нельзя назвать неожиданными и о них всегда предупреждают заранее. Повышенные риски для Харькова, Сум, но не для городов в глубине материковой части Украины.

Тем не менее эта задача РОВ предельно ясна – срыв мобилизации по Украине прямым воздействием и разрушением объектов ТЦК и СП, хотя, откровенно говоря, коэффициент полезного действия в масштабах страны от таких действий РОВ будет незначительный. Мобилизацию и сопутствующие процессы таким образом не остановить. Но есть и другой аспект, носящий информационную составляющую и не только.

ИПсО

С 2022 года российская пропаганда и ее агенты влияния в Украине, а также "украинцы" призывного возраста, трусливо бежавшие за границу, ведут системную информационная кампанию по дискредитации сотрудников ТЦК.

Сразу хочу отметить, что ТЦКшники не святые и я никого сейчас не защищаю, но по факту большая часть того контента, что заливается в открытый доступ и носит дискредитационный характер, представляют собой либо манипуляцию, вырванную из контекста происходящего, либо откровенный фейк – часто постановочного типа.

Например, в июне было зафиксировано более 250 инцидентов с ТЦК, из которых 220 оказались фейками и манипуляциями. Повторюсь – 220!

В свою очередь, подтвердились нарушения в действиях ТЦК и СП только в 36 случаях, или 14% от общего количества блуждавших в интернете материалов. К ответственности за нарушения привлечено 5 человек, один сотрудник отстранен от занимаемой должности. По остальным 30 случаям продолжаются следственные действия.

Этот пример важен, поскольку он демонстрирует то, как работает российская пропаганда и ее карманные говорящие головы в Украине и за ее пределами. Чтобы максимально дискредитировать сотрудников ТЦК, вызвать к ним недоверие, неприязнь и откровенную ненависть в обществе – над этим российские спецслужбы работают не покладая рук четвертый год подряд. И, стоит отметить, успехи у них все же есть. В том числе не без помощи самих же ТЦКшников, которые, как мы видим из статистики, в 14% случаев все же дают повод, чтобы работали 86% фейков и лжи.

Увы, но в обществе за эти годы образовался определенный пласт, который испытывает не то чтобы неприязнь, а откровенную ненависть к сотрудникам ТЦК. На днях очень хорошо по этому поводу высказался глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, а именно: "Украинцам нужно реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного. Иначе придет ТЦК рф, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне".

К сожалению, такие элементарные вещи недоступны для понимания определенной прослойки украинского общества, которая в перерывах между поглощениями российской пропаганды продумывает, как переплыть Тису. И именно для этой прослойки РОВ устроили очередную ИПсО – удары по ТЦК и СП. Мол, вот, смотрите, россияне хотят вам "добра", хотят избавить вас от "людоловов- угнетателей"!

Цель таких ударов – вызвать позитивное отношение, как бы это странным ни звучало, к террору дронами-камикадзе. Более того, задача для РОВ убедить неразборчивых и ограниченных в возможностях построения логических причинно-следственных связей граждан в том, что дроны-камикадзе всегда летят по военным целям, а те, которые врезаются прямой наводкой в здания и убивают украинцев – так это "вина ПВО"!

И, к сожалению, в пророссийских чатах, а также группах уклонистов такие удары воспринимаются действительно радостно, что может говорить о достижении этой ИПсО определенного начального эффекта. Следовательно, удары продолжатся.

Выводы

Удары российских оккупационных войск по ТЦК и СП в Украине имеют все черты заранее распланированного, системного террора. Но задачи у него куда более объемные и разноплановые, нежели просто террор ради террора.

И речь идет не только о срыве мобилизации по стране – с устойчивым формированием интуитивной тревожности у всех, кто направляется в здание ТЦК по своим вопросам. Речь о создании в среде уклонистов позитивного образа РОВ и оправдание ударов дронами-камикадзе, оправдание кровавых преступлений страны-агрессора.

Безусловно, такие действия создают определенную прослойку в обществе, которая может оказаться опасной в вопросах дальнейшей внутренней дестабилизации в стране, а также формирования разветвленных агентурных сетей.

Поэтому это история не просто об ударах по ТЦК и СП, не просто о попытке сорвать мобилизацию, чего такими ударами невозможно будет достигнуть в масштабах страны, это еще и о подготовке нового реактивного ресурса в стране и создании положительного образа оккупантов в глазах не особо благонадежных граждан. И это куда опаснее, чем сам прилет Shahed-136 по зданию ТЦК и СП.