Российские оккупанты нарастили удары баллистикой и стали испытывать "камикадзе" неизвестного типа. Анализ за месяц

В апреле 2025 года был зафиксирован один из самых низких показателей атак Shahed-136 по территории Украины. При этом российские оккупационные войска нарастили удары ракетами, а также пытаются усилить террор другими доступными средствами поражения.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

В апреле РОВ осуществили два комбинированных ракетных удара по Украине, из которых один (24 апреля) можно называть массированным.

Всего в прошлом месяце враг применил 124 ракетных средства поражения, из которых было перехвачено 64 (для сравнения: в марте – 85 ракет, из них перехвачено 38).

В остальное время оккупанты наносили по Украине одиночные удары, используя ракеты с траекторией, сложной для перехвата большинством средств противовоздушной обороны, а именно – 9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23.

Номенклатура и количество использованных в апреле ракет:

Х-101/555/55 – 46 ракет, из которых было сбито 37;

ЗМ-14 "Калибр" – 20/12;

9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23 / баллистические ракеты неустановленного типа (НТ) – 46/8;

Х-59/69 – 4/4;

неустановленного типа – 8 ракет.

В течение апреля российские оккупационные войска не применяли ракеты Х-47М2 "Кинжал", Х-22, Х-31П, 3М22 "Циркон" и прочие. Аналогично, как и в прошлом месяце. Но, опять-таки, это не означает, что они у них закончились. Производство продолжается, но применение этих дорогих средств на сегодня не является приоритетным.

В свою очередь, именно в апреле можно говорить о наращивании применения ракетной компоненты баллистическими ракетами 9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23. Очевидно, что Россия пытается делать основную ставку на удары средствами поражения, перехват которых возможен исключительно системами Patriot или SAMP/T.

По географии ракетных ударов можно сказать, что они были сосредоточены в апреле на Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Налеты Shahed-136, "Гербер" и прочих

В апреле враг применил 2 357 Shahed-136/"Гербер"/"Пародий", что является самым низким показателем с начала 2025 года (попаданий около 357). Но, несмотря на это снижение, процент ударов возрос до 15%, и это явно негативная тенденция.

Напомню, что в январе 2025-го РОВ применили 2 507 Shahed-136/"Гербер"/"Пародий", в феврале – 3 907, а в марте – 4 196, при этом процент ударов менялся в пропорции 3%, 9%, 15%.

Кроме того, в последнюю неделю апреля оккупанты резко нарастили применение данных средств поражения. За три первые недели апреля – 1 346 дронов этой комбинированной категории, а в последнюю – 1 011. То есть очевидно наращивание ударов, что может говорить о готовящемся майском терроре Украины.

Применение РОВ FPV-дронов

В апреле российские оккупанты применили 17 000 FPV+-дронов. Средний показатель применения в сутки составил менее 600.

На сегодняшний день это не самый высокий показатель, но все же намного выше, чем в 2024 году.

ББ "Ланцет"

В течение апреля РОВ применили около 180 барражирующих боеприпасов "Ланцет".

Они демонстрировали следущую тенденцию применения: первая неделя – около 75, а вторая, третья и четвертая – по 35. Иными словами, средний показатель в течение месяца – 6 единиц.

"Молния-2", "Привет-82" и... некий неустановленный реактивный дрон

В апреле 2025 года армия страны-агрессора применила около 600 дронов-камикадзе "Молния-2", а вот дронов "Привет-82" – только единичные случаи.

Что касается дрона неустановленного типа с реактивным двигателем, который пока условно называется "Бандероль", то таких в течение месяца было использовано 5 единиц.

Что о них известно? По предварительной информации, скорость – до 500 км/ч. Запускались эти цели локационно с западной части временно оккупированного Крыма и большую часть маршрута преодолевали на высотах около 500 метров. А в конце апреля эти дроны стали применяться на высотах 100-300 метров. Это было сделано с целью обхода средств ПВО из-за уязвимости, повышенной тепловой сигнатуры двигателя.

Дальность полета у этих дронов около 150 км. Траектория полета зачастую практически прямая, с минимальными изменениями – что говорит об их неспособности маневрировать на таких скоростях.

Выводы

В апреле 2025 года российские оккупационные войска незначительно увеличили интенсивность массированных ракетных ударов по Украине, но все равно эти показатели ощутимо ниже зафиксированных в 2024 году. Тем не менее враг нарастил на 50% одиночные удары баллистическими ракетами.

РОВ продолжили активно использовать для террора тыловой Украины дроны-камикадзе Shahed-136, но показатель за апрель стал самым низким с начала года. Однако это не означает, что наращивание в конце прошлого месяца, в четвертую неделю, не катализируется в мае. Эти риски крайне высоки, особенно с учетом фетишизма России по майским датам.

В течение месяца агрессор не единожды менял тактику применения Shahed-136, что позволило ему повысить результативность ударов до 15% от общего количества примененных средств поражения – это в 5 раз больше показателя конца 2024 и января 2025 годов.

Также был продемонстрирован высокий показатель применения противником FPV-дронов, наращивание применения "Молний-2" и проведение испытаний реактивных ударных дронов – но не слишком успешных. Тем не менее, учитывая, что реактивные дроны пока находятся на начальном этапе испытаний, не исключено, что к концу лета они превратятся в еще одну полноценную ударную компоненту. И это будет очередным вызовом для наших средств ПВО.