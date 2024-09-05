Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины: в Генштабе назвали самые горячие направления

Идут 925-е сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 5 сентября 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что всего с начала суток произошло 111 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Продолжают страдать от российских артиллерийских и минометных обстрелов приграничные районы Сумщины – пострадали населенные пункты Бобылевка, Порозок, Степок и Покровка.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по Сумам, Гриценково, Семейкино, Партизанскому, Ямполю, Юнаковке, Речкам, Киянице и Новой Сечи.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло шесть боестолкновений. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений близ Волчанска, где до сих пор продолжаются два столкновения. Также россияне совершили авиаудар по Харькову.

На Купянском направлении с начала суток шло 10 боев. Враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Табаевки, Глушковки, Лозовой и Андреевки. В настоящее время продолжаются шесть атак оккупантов.

На Лиманском направлении произошло 13 боевых столкновений. Противник штурмовал неподалеку от Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки и Новосадового. Сейчас продолжаются три вражеские атаки. Кроме этого, захватчики дважды ударили КАБами по Шейковке.

На Северском направлении Силы обороны останавливали четыре наступательных действия россиян вблизи Верхнекаменского и Спорного, где сейчас идет один бой. Ситуация под контролем наших войск.

На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений. Захватчики пытались штурмовать наши позиции возле Предтечино, Ивановского, Иванополья и Клещиевки. Три атаки до сих пор продолжаются. К тому же авиация агрессора сбросила КАБ возле Часова Яра и Иванополья.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Торецка и Нелеповки. Шесть боестолкновений завершено, пять – продолжается.

На Покровском направлении противник совершил 27 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Новотроицкое, Гродовка и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и отразили 21 атаку, сейчас продолжаются шесть боев. Потери врага на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 23 раза вблизи Лысовки, Украинска, Галицыновки, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Девятнадцать попыток продвинуться отражено, четыре – еще продолжаются.

На Времевском направлении противник шесть раз штурмовал наши позиции, в частности у Водяного и Угледара. Четыре боя завершены, два – до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении без боевых столкновений, но с привлечением авиации захватчики били НАРами по Белогорью.

На Ореховском направлении враг производил наступательное действие в районе Работино. Бой еще продолжается.

На Приднепровском направлении оккупанты потерпели поражение, дважды атакуя оборонительные рубежи украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Силы обороны "демилитаризовали" на поле боя 1200 российских оккупантов. За все время полномасштабной войны Россия потеряла 621 550 человек убитыми и ранеными.

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