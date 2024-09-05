Силы обороны обезвредили 1200 оккупантов и 21 ББМ за сутки – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны "демилитаризовали" на поле боя 1200 российских оккупантов. За все время полномасштабной войны Россия потеряла 621 550 человек убитыми и ранеными.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Враг также не досчитался десятки единиц своей техники.

В частности, больше не будут убивать украинцев 6 российских танков, 21 боевая бронированная машина и 31 артсистема. Кроме того, враг потерял 37 единиц автомобильной техники, 10 – специальной, 42 БПЛА оперативно-тактического уровня и 7 крылатых ракет.

Напомним, бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ на днях ударили по посадке, где засели оккупанты, устроив врагу адскую ночь. Эффектное видео показали на канале бригады.

А бойцы 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг" на Покровском направлении уничтожили российский БТР-82А, пытавшийся прорваться к украинским позициям. На опубликованном видео зафиксирована мощная детонация бронеавтомобиля.

Всего на прошлой неделе на этом направлении гвардейцы уничтожили около 20 единиц российской бронетехники. Враг использовал преимущественно пехотные группы без бронетехнической поддержки, отправляя своих штурмовиков в опасные атаки. Однако некоторые штурмы были подкреплены бронетехникой или враг пытался перемещаться на автотранспорте.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На Запорожском направлении украинский FPV-дрон совершил эффектную атаку на позиции российских оккупантов, скрывавшихся в посадке. Он просто выжигал территорию, уничтожая врага.

– Оккупанты притащили на фронт комплексы дальнего наблюдения "Астрон-4В". Однако украинские защитники в операционной зоне группировки войск "Таврия" быстро обнаружили и уничтожили их.