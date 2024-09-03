Торопился на штурм украинских позиций: бойцы бригады 'Кара-Даг' уничтожили российский БТР-82А. Видео

В Покровском направлении украинские силы продолжают успешно отражать атаки врага. Недавно ВСУ уничтожили российский БТР-82А, пытавшийся прорваться к украинским позициям.

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Соответствующее видео опубликовано на официальном канале командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко. На кадрах зафиксирована эффективная работа 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг".

"Покровское направление. Яркая детонация и уничтожение российского БТР-82А, спешащего на штурм украинских позиций. На видео работа 15-ти бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг", – говорится в сообщении.

За прошедшую неделю гвардейцы на этом направлении уничтожили около 20 единиц российской бронетехники. Враг использовал преимущественно пехотные группы без бронетехнической поддержки, отправляя своих штурмовиков в опасные атаки. Однако некоторые штурмы были подкреплены бронетехникой или враг пытался перемещаться на автотранспорте.

Напомним, на Запорожском направлении украинский FPV-дрон совершил эффектную атаку на позиции российских оккупантов, скрывавшихся в посадке. Он просто выжигал территорию, уничтожая врага.

Накануне стало известно, что бойцы 3-й ОШБр в Харьковской области поразили ЗРК "Тор" и тяжелую огнеметную систему "Сонцепек". Процесс "демилитаризации" воины запечатлели на видео.