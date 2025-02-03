Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Российские захватчики не прекращают штурмовать украинские позиции, и боевые столкновения продолжаются во многих направлениях фронта. С начала суток уже произошло 53 прямых боевых столкновения между российскими оккупантами и украинскими защитниками.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 понедельника, 3 февраля. Российские войска продолжают производить обстрелы с территории РФ по приграничным населенным пунктам Сумской и Черниговской областей. В частности, под обстрелами оказались села Александровка, Горки, Турья, Поповка, Братеница, Нововасиловка, Белая Береза в Сумской области, а также Богданово Черниговской области.

На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Барановка и Бочково.

В Купянском направлении российские войска семь раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Петропавловки, Песчаного и Загрызового, при этом шесть атак удалось отбить. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении захватчики дважды атаковали вблизи Тернов, и одно столкновение продолжается.

На Северском направлении российские войска нанесли авиационные удары по населенным пунктам Северск и Закотное.

На Краматорском направлении украинские защитники успешно отразили попытку продвижения россиян в районе Временного Яра.

В Торецком направлении враг активно применял бомбардировочную авиацию, атакуя девять раз вблизи Крымского, Торецкая и Щербиновки.

На Покровском направлении в сутки российские войска предприняли 25 попыток потеснить наши позиции в районах Малиновки, Новополтавки, Зеленого Поля и других населенных пунктов. Украинские защитники отбили 14 атак, еще 11 боеприкосновений продолжаются.

В Новопавловском направлении враг совершил четыре атаки вблизи Константинополя, Раздольного и Нового Комара, на Гуляйпольском направлении оккупанты дважды безрезультатно атаковали позиции наших войск вблизи Новоселки.

На Ореховском направлении русские войска дважды пытались продвинуться в направлении Новоданиловки и Щербаков, но без успеха.

На Приднепровском направлении враг четырежды безуспешно штурмовал украинские позиции вблизи Антоновки и Приднепровского.

На Курском направлении украинские войска отразили пять атак захватчиков, а также враг совершил 26 авиационных ударов, сбросив 37 КАБ, и провел 89 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях фронта ситуация не претерпела существенных изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские ракетные войска и артиллерия поразили 31 января командный пункт группировки войск "Курск" в Курском регионе. Он размещался в городе Рыльск. По информации Генштаба, операция является частью системной работы по уничтожению командных пунктов противника, чтобы лишить РФ возможности эффективно координировать боевые действия и логистику.

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