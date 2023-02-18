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Российские пропагандисты случайно "засветили" ремонтную базу военной техники под Луганском. Фото

Анна Паскевич
War
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Российские пропагандисты случайно 'засветили' ремонтную базу военной техники под Луганском. Фото

Кремлевские пропагандисты случайно рассекретили крупную ремонтную базу военной техники оккупантов в поселке Юбилейный под Луганском. Выяснилось, что она располагается на территории заброшенной шахты "Луганская".

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К такому выводу пришли расследователи "Радио Свобода". Они обратили на фото трофейной украинской САУ "Гвоздика", опубликованное близким к ЧВК "Вагнер" Telegram-каналом.

Пропагандисты заявили, что "Гвоздика" была захвачена в феврале 2023 года.

Российские пропагандисты случайно ''засветили'' ремонтную базу военной техники под Луганском. Фото

Расследователи определили первоисточник фото и его геолокацию – его выложил один из оккупантов, 55-летний житель Омска Владимир Лапин, который воевал против Украины, вероятно, осенью 2022 года в качестве добровольца, а сейчас вернулся домой.

Российские пропагандисты случайно ''засветили'' ремонтную базу военной техники под Луганском. Фото
Российские пропагандисты случайно ''засветили'' ремонтную базу военной техники под Луганском. Фото

Фото на странице Лапина сделаны на территории заброшенной шахты "Луганская" к юго-востоку от Луганска.

На снимках видны цеха с российской военной техникой и процесс ремонта. Расследователи изучили спутниковые снимки шахты и определили, что фото "Гвоздики" было сделано в южной части "Луганской".

Российские пропагандисты случайно ''засветили'' ремонтную базу военной техники под Луганском. Фото

От поселка Юбилейный до линии фронта – около 90 км. Это далеко для HIMARS, но в пределах досягаемости снарядов GLSDB с дальностью до 150 км, которые Украине предоставили США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2022 года на шахте в Юбилейном возле Луганска произошел сильный пожар. Перед этим местные жители слышали взрыв. Сама шахта не работает с 2014 года.

По состоянию на январь 2023 года военная техника РФ продолжала размещаться на территории "Луганской", о чем свидетельствуют видео местных жителей.

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