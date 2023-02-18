Российские пропагандисты случайно ''засветили'' ремонтную базу военной техники под Луганском. Фото

Кремлевские пропагандисты случайно рассекретили крупную ремонтную базу военной техники оккупантов в поселке Юбилейный под Луганском. Выяснилось, что она располагается на территории заброшенной шахты "Луганская".

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К такому выводу пришли расследователи "Радио Свобода". Они обратили на фото трофейной украинской САУ "Гвоздика", опубликованное близким к ЧВК "Вагнер" Telegram-каналом.

Пропагандисты заявили, что "Гвоздика" была захвачена в феврале 2023 года.

Расследователи определили первоисточник фото и его геолокацию – его выложил один из оккупантов, 55-летний житель Омска Владимир Лапин, который воевал против Украины, вероятно, осенью 2022 года в качестве добровольца, а сейчас вернулся домой.

Фото на странице Лапина сделаны на территории заброшенной шахты "Луганская" к юго-востоку от Луганска.

На снимках видны цеха с российской военной техникой и процесс ремонта. Расследователи изучили спутниковые снимки шахты и определили, что фото "Гвоздики" было сделано в южной части "Луганской".

От поселка Юбилейный до линии фронта – около 90 км. Это далеко для HIMARS, но в пределах досягаемости снарядов GLSDB с дальностью до 150 км, которые Украине предоставили США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2022 года на шахте в Юбилейном возле Луганска произошел сильный пожар. Перед этим местные жители слышали взрыв. Сама шахта не работает с 2014 года.

По состоянию на январь 2023 года военная техника РФ продолжала размещаться на территории "Луганской", о чем свидетельствуют видео местных жителей.