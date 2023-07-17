Российские пропагандисты выдали фейк о 200 тысячах ударных дронов 'Ланцет': сколько БПЛА на самом деле есть у врага

Недавно на российском телевидении вышел сюжет о росте производства новейшего оружия – дронов "Ланцет". Пропагандисты заявили, что такие БпЛА якобы "неуловимы" для ПВО. Это оказалось неправдой.

Видео дня

На самом деле, у РФ остается всего около 50 неиспользованных "Ланцетов". Об этом сообщает издание The Insider.

"Эти невероятные цифры, как выяснилось, взяты из цитаты из "Звездных войн", которую неосмотрительно привел один патриотический канал. В действительности к началу июля у России оставалось около 50 неиспользованных "Ланцетов", – говорится в сообщении.

Примечательно, что в РФ заявили, что в настоящее время они якобы произвели уже 200 тыс единиц дронов "Ланцет", а в ближайшем будущем они хотят достичь отметки 1 млн штук.

После выпуска сюжета о масштабах производства нашелся истинный источник, откуда взялась информация о количестве.

"Товарищи, мы конечно все понимаем, но цитата про „200 тысяч готовы, ещё миллион на подходе", о которых вы пишете, изначально в нашем посте про производство „Ланцетов" была шуточной отсылкой к известной фразе из "Звездных войн", о чем следом и было написано. Эта ситуация нас очень позабавила, но следующий раз перед рерайтом читайте публикацию до конца", – пишет российский Telegram-канал "Военный осведомитель".

Отметим, что БПЛА "Ланцет" (ZALA Lancet) – это российский барражирующий боеприпас разработки компании Zala Aero Group, который также может использоваться для разведывательных задач. Впервые был представлен в июне 2019 года на выставке "Армия-2019" в Москве.

Максимальная скорость дрона-камикадзе последней модификации "Ланцет-3" составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке на цель. При этом беспилотник имеет максимальную дальность полета в 40-50 км, в зависимости от субверсии, и может находиться в воздухе почти час. Максимальная взлетная масса составляет около 12 кг, из которых боевая часть составляет до 5 кг. В боевом режиме он может быть вооружен как осколочно-фугасными, так и боевыми кумулятивными частями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области 14 июля украинские зенитчики сбили еще три беспилотника оккупационной армии России. Силы обороны "отминусовали" у врага ударные дроны "Ланцет".