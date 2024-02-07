Российские ракеты летели в сторону Польши: страна подняла авиацию

Во время массированной атаки, которую государство-террорист Россия устроило утром 7 февраля, одна из ракет направлялась в направлении Польши. В этой связи в воздух подняли польскую и союзническую авиацию.

Об этом сообщили в соцсети Х (exTwitter) оперативного командования ВС Польши. Там отметили, что начали все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.

"Наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины", – отметили военные.

"Предупреждаем, что привлечена польская и союзническая авиация, что может повлечь за собой повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны", – добавили в сообщении.

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