В Польше выдали предупреждение о возможной 'незапланированной военной деятельности': что известно

Агентство аэронавигационного обслуживания Польши (ПАНСА) выдало навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства NOTAM N0604/2024. Она была разработана и опубликована по согласованию с Оперативным командованием Вооруженных Сил.

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Об этом сообщается в Х (Twitter) Оперативного командования ВС Польши. Целью сообщения является предупреждение гражданских пользователей воздушного пространства.

Отмечается, что целью уведомления является предупреждение о возможной активизации военной авиации в восточном направлении в ответ на угрожающую ситуацию на границе с Украиной.

"Навигационные предупреждения – незапланированные военные действия, связанные с обеспечением национальной безопасности – NOTAM является обычным сообщением в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность движения в воздушном пространстве Польши", – пояснили в польских Вооруженных Силах.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство населения Польши хотело бы, чтобы польское ПВО сбивало российские ракеты в приграничных регионах Украины. Таково мнение 63% опрошенных поляков.

Ранее сообщалось, что 29 декабря 2023 во время массированной ракетной атаки по Украине, в Польше в районе села Вожучин-Сахарня зафиксировали российскую ракету, польский Генштаб подтвердил этот факт. Сообщалось, что скорее всего она находилась в воздушном пространстве НАТО короткое время, после чего вернулась в Украину. В связи с инцидентом Польша официально обратилась в РФ с требованием объяснения и "прекращения такой деятельности".

13 января во время новой массированной атаки РФ польская армия переходила в повышенный режим боеспособности, в небо были подняты F-16. Также были активизированы наземные системы ПВО. Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что РФ намеренно использовала воздушное пространство Польши, чтобы попытаться обмануть украинскую ПВО. Таким образом, ракета залетела в Украину со стороны запада, с территории Польши.

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