Российские удары по Украине: рекорд поставили налеты дронов-камикадзе и приманок для ПВО. Анализ за месяц

Январь 2025 года стал одним из самых низких по интенсивности российских ракетных ударов по Украине. В течение месяца был проведен один массированный ракетный удар, а общее количество примененных ракет составило 91. Однако по другим показателям использования армией России средств террора ситуация не улучшилась, а даже наоборот.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

В январе российские оккупационные войска провели лишь одну массированную ракетную атаку по территории Украины, а также наносили системные одиночные удары. Всего было применено 91 ракету разного типа, из которых средствами противовоздушной обороны было перехвачено 42.

До этого меньшее количество ракет авиация РОВ в течение месяца применяла в октябре 2024 года – 86.

Такая периодичность нанесения ударов обусловлена как среднестатистическим показателем производства ракетного вооружения российскими предприятиями (параметры я неоднократно приводил в предыдущих материалах) так и прочими факторами. Но в целом это вписывается в стабильный показатель подготовки удара – полторы-две недели.

Номенклатура и количество ракет:

Х-101/555/55 и 3М-14 "Калибр" – 31, из которых было сбито 26;

Х-59/69 – 15, из которых были сбиты 14;

9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23 / баллистические неустановленного типа (НТ) – 26, из которых сбиты две ракеты;

Х-22 – 7/0;

Х-31П – 3/0;

неизвестного типа – 9.

Основную часть не сбитых ракет, как и ранее, составляют средства поражения со сложной траекторией перехвата, для противодействия которым могут быть использованы только системы ПВО Patriot или SAMP/T. К таким относятся в первую очередь 9М723ОТРК "Искандер-М/К"/KN-23 и Х-22/32.

В свою очередь на фоне довольно среднестатистического показателя применения 9М723/KN-23 было зафиксировано небольшое количество примененных Х-101/555 и 3М-14 "Калибр". Они производятся в большем количестве, чем ракеты для "Искандеров", но январский их расход был минимальным.

Что касается географии ударов, то в прошлом месяце они преимущественно были сконцентрированы по Днепропетровской (6), Одесской (4), Николаевской (3) и другим областям.

Подчеркну, что снижение ракетных ударов в январе было вызвано не только техническими и технологическими моментами в производстве и подготовке к использованию ракет, но и системной работой Сил обороны Украины по нанесению ударов по инфраструктуре, напрямую связанной с организацией массированных актов террора по территории нашей страны.

В частности это налет украинских дронов в районе Энгельса (Саратовская область РФ), который непосредственно повлиял на срыв сроков подготовки массированного ракетного удара по Украине.

Налеты "Шахедов", "Гербер" и прочих

В то время, как в январе 2025 года по ракетным ударам у РОВ был один из самых низких показателей за месяц, в категории налетов дронами оккупанты установили рекорд – 2507 единиц.

Показатель попаданий составил около 90 или около 3% от общего количества примененных дронов.

Напомню, что в сентябре РОВ применили 1 327 дронов с результативностью 46 поражений целей (3%), в октябре этот показатель составил 1917 дронов с 86 поражениями (5%), в ноябре 2430 на 74 (3%), в декабре 1807 на 24 (1%).

Думаю, уже не стоит подробно пояснять, что помимо дронов-камикадзе Shahed-136 в ходе налетов применяются также и дроны-приманки "Гербера", "Пародия" и их аналоги, более дешевые и призванные отвлекать внимание ПВО. Но отсутствие понимания именно этого факта у ряда журналистов и блогеров приводило к тому, что сбитые и подавленные РЭБ "Герберы" выдавались за Shahed-136.

Говорить о том, что все 2 507 дронов, использованных РОВ в январе 2025 года ,это Shahed-136 – неверно и вводит в серьезное заблуждение.

К сожалению, в открытых источниках я нигде не встречал информации о том, сколько применяется противником дронов-приманок типа "Гербера" и "Пародия", но приблизительное их соотношение с дронами-камикадзе не один к одному, а больше. Пропорция ближе к средней – в пределах между 1 к 2/1 к 3.

Применение РОВ fpv-дронов

Российские оккупационные войска в январе 2025 года применили не более 10 тысяч fpv-дронов. Напомню, что пиковый показатель их использования пришелся на октябрь 2024 г. – более 13 тысяч.

Из этого можно сделать несколько выводов, а именно – объемы поставок дронов (как в виде готовой продукции, так и по частям, с последующей сборкой уже на территории России) ничуть не снизились. Само же количество применения дронов держится на уровне в пределах 10 тысяч не из-за нехватки средств поражения, а из-за плохих погодных условий в зоне боевых действий.

Поэтому ограничения Китая на поставку продукции двойного назначения, которые были введены 1 сентября 2024 года, на поставки в Россию никак не повлияли, а вот украинским компаниям и организациям стало сложнее заказывать китайские fpv-дроны.

ББ "Ланцет"

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" в январе не показали разительного изменения интенсивности применения в сравнениями со второй половиной 2024 г. Этот показатель в первом месяце нового года не превышал 2-3 боеприпасов в сутки (либо их вообще не применяли).

Сейчас функционал дорогого ББ "Ланцет" в зоне боевых действий РОВ пытаются заменить дроном "Молния-2". Конечно, полноценно сравнивать между собой эти два средства поражения нельзя, но с учетом дальности "Молнии-2" до 50 километров и мощной боевой части в виде противотанковых мин ПТМ и ТМ-62, а также кумулятивным зарядом КЗ-6, они представляют серьезную опасность.

Выводы

В январе 2025 года российские оккупационные войска не смогли провести более одной массированной ракетной атаки. Да и то по количеству примененных на 15 января ракетных средств поражения назвать ее таковой сложно. Это обусловлено как производственными ограничениями, так и системной работой СОУ по объектам российской военной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса и т.д.

Но был отмечен абсолютный рекорд применения дронов-камикадзе Shahed-136 и дронов-приманок. Тем не менее не смотря на такие высокие показатели налетов, эффективность ПВО сохранилась в пределах 97%.

Применение fpv-дронов у российских оккупантов сейчас напрямую зависит от погодных условий. И как только они улучшатся, мы можем ожидать резкий скачок использования этих средств поражения, поскольку ограничения Китая на экспорт данной продукции для России не несут серьезных последствий. А вот ББ "Ланцет" поступательно уходит в небытие.