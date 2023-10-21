Российские военные изнасиловали во время оккупации Херсонщины 16-летнюю беременную девушку и троих бабушек – ООН

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские террористы совершили множество преступлений, связанных с сексуальным насилием. Независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Украине зафиксировала факты насилия даже над беременной женщиной в Херсонской области.

Большинство преступлений произошло после того, как россияне врывались в дома жертв и угрожали оружием. Об этом говорится в докладе Комиссии, представленном Генеральной Ассамблее ООН.

Задокументированные случаи изнасилований произошли в период с марта 2022 по июль 2022 года в селах Херсонской области. В ряде случаев было установлено, что жертвами стали беременная 16-летняя девушка и женщины в возрасте от 19 до 83 лет.

В докладе говорится, что россияне совершали изнасилования с применением физической силы или психологического принуждения. При этом оккупанты угрожали своим жертвами и их родственникам оружием. Также установлено, что в некоторых случаях один и тот же преступник изнасиловал жертву два или более раза. Более того, российские оккупанты убили изнасилованную женщину и ее мужа после того, как они сообщили о преступлении.

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Комиссией было установлено, что российские военные преступники жестоко избивали, душили и наносили ножевые ранения жертвам сексуального насилия. Также в докладе говорится, что в некоторых случая во время изнасилования присутствовали члены семьи жертвы.

В одном из случаев, который произошел в марте 2022 года, российсий террорист ворвался в дом 83-летней женщины и начал расспрашивать о сотрудничестве с ВСУ. Также оккупанты избил женщину, приказал ей раздеться после чего изнасиловал. При этом захватчик угрожал изнасиловать сожителя женщины.

Напомним, в Украине будут судить двух российских военнослужащих, которые насиловали женщин и детей во время оккупации Киевщины. Всего от действий военных преступников пострадали 12 человек.

Ранее сообщалось, что международная комиссия ООН, которая расследует нарушения в Украине, заявила, что якобы не увидела признаков совершения государством-террористом Россией геноцида против украинцев. Глава комиссии Эрик Мёсе выдал, что не имеет достаточных доказательств.

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