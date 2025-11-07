Российские военные проникли в городскую застройку Покровска: начальник Генштаба рассказал о планах оккупантов

На Покровском направлении ситуация остается напряженной. Войска российских захватчиков уже проникли в городскую застройку с целью создать условия для полного окружения города.

Об этом 7 ноября рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов. Он также напомнил, что уже более года оккупанты не в состоянии достичь указанной цели.

Что сказал глава Генштаба

"Покровское направление – это одно из самых горячих направлений на сегодня. Противник не отказывается от попыток захватить Покровск и создать условия для окружения Покровско-Мирноградской агломерации", – в частности, сообщил Гнатов.

По его словам, захватчики "пытаются создать там условия для того, чтобы захватить этот относительно небольшой город". На указанном направлении у российских оккупантов больше и личного состава, и техники.

"Действительно, там создано определенное преимущество в силах и средствах противника, они инфильтровались частично в городскую застройку, особенно на южной окраине этого населенного пункта, и пытаются таким образом создать очаги для того, чтобы продолжить в дальнейшем наступление", – отметил офицер.

Гнатов отказался хотя бы частично раскрыть планы ВСУ на данном направлении, однако отметил, что военное командование принимает необходимые решения и о последствиях этих решений обществу будет сообщено. Однако сейчас лишняя публичная информация "может навредить" защитникам Покровска, пояснил начальник Генштаба.

Что известно о ситуации на Покровском направлении

На Покровском направлении российские войска значительно снизили активность в Покровске и в его окрестностях, пытаясь минимизировать потери и ожидая пополнения личного состава. А тем временем в зоне ответственности 7 корпуса штурмовых подразделений ДШВ продолжаются поисково-ударные действия, направленные на выявление и уничтожение противника.

В городе работают подразделения Сил безопасности и обороны – в частности, десантники, штурмовики, бойцы ССО, СБУ, Нацгвардии и Нацполиции.

За последние дни враг несколько раз пытался наладить логистические пути через южные окраины Покровска. Российские подразделения пробовали перебросить личный состав с использованием автомобильной и мототехники, однако украинские военные успешно сорвали эти попытки.

Также противник пытался прорваться в Гришино, используя гражданское прикрытие (россияне планировали попасть в населенный пункт, выдавая себя за местных жителей). Однако украинские силы вовремя обнаружили и остановили попытку противника.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в The Independent объяснили, почему Россия нацелилась на Покровск. Там считают, что захват этого города откроет для оккупантов путь к еще двум городам – Краматорску и Славянску. Окончательной целью оккупантов является захват всего Донбасса.

