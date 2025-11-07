В Покровске армия РФ уменьшила активность: ожидает пополнения – ДШВ ВСУ

Ситуация на Покровском направлении остается сложной, но контролируемой украинскими силами обороны. Сейчас российские войска значительно снизили активность в Покровске и в его окрестностях, пытаясь минимизировать потери и ожидая пополнения личного состава.

Об этом сообщает 7 корпус ДШВ. В полосе ответственности 7 корпуса штурмовых подразделений ДШВ продолжаются поисково-ударные действия, направленные на выявление и уничтожение противника.

В городе работают подразделения Сил безопасности и обороны – в частности, десантники, штурмовики, бойцы ССО, СБУ, Нацгвардии и Нацполиции.

За последние дни враг несколько раз пытался наладить логистические пути через южные окраины Покровска. Российские подразделения пробовали перебросить личный состав с использованием автомобильной и мототехники, однако украинские военные успешно сорвали эти попытки.

Отмечается, что с начала ноября в Покровске ликвидирован 71 оккупант, еще 36 получили ранения.

Кроме того, противник пытался прорваться в Гришино, используя гражданское прикрытие — россияне планировали попасть в населенный пункт, выдавая себя за местных жителей. Однако украинские силы вовремя обнаружили и остановили попытку противника.

В то же время ситуация в районе Мирнограда также остается напряженной. После многочисленных неудачных штурмов с восточного направления оккупационные войска, по данным разведки, могут попытаться изменить вектор удара.

Украинские подразделения продолжают удерживать позиции и контролировать ситуацию на всем участке фронта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в The Independent объяснили, почему Россия нацелилась на Покровск. Там считают, что захват этого города откроет для оккупантов путь к еще двум городам – Краматорску и Славянску. Окончательной целью оккупантов является захват всего Донбасса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!