В Донецкой области российские захватчики снова активизировали попытки просочиться с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска, что выше железной дороги. Украинские защитники останавливают врага.

Об этом сообщили в группировке войск "Восток". Как отметили в сводке, сейчас продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Северная часть Покровска остается под контролем наших защитников. Украинские бойцы своевременно обнаруживают все перемещения оккупантов и наносят им огневое поражение.

Также Силы обороны контролируют северную часть Мирнограда и не позволяют российской армии заводить тяжелую технику в южную часть города. В Мирнограде продолжаются поисково-ударные действия для блокирования попыток врага дальнейшего продвижения.

"Украинские подразделения обеспечиваются необходимыми средствами для поддержания боеспособности в условиях низких температур. Логистическое обеспечение остается сложным. Для снабжения используются тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы", – говорится в оперативной сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска на Покровском направлении меняют тактику из-за значительных потерь бронетехники. Оккупанты все реже применяют БМП и танки, пытаясь продвигаться малыми пехотными группами или в одиночку. Они используют сложные погодные условия и маскировку, однако украинские военные фиксируют такие попытки заблаговременно.

