Российские войска активизировались на Запорожском направлении накануне мирных переговоров: в ISW объяснили цель агрессора

Перед состоявшимся 18 марта телефонным разговором президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина Россия усилила свои наступательные операции на Запорожье – и имеет определенные успехи. Российские войска пытаются продвигаться в направлении областного центра, чтобы подкрепить требование Путина о передаче Украиной всего региона России.

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Активизация на Запорожье происходит на фоне затягивания Россией достижения договоренностей о временном прекращении огня, россияне стремятся получить больше преимуществ на поле боя. Что происходит на этом участке фронта и как это связано с американо-российскими переговорами, объяснили аналитики Института изучения войны (ISW).

В рамках активизации наступательных российских операций на Запорожье россияне имеют определенные успехи на этом направлении. Подтверждено продвижение оккупационных войск в Степовом, что к востоку от Каменского, соответствующие геолокационные кадры были опубликованы 18 марта.

В то же время российские "военкоры" утверждали, что оккупанты имели незначительное продвижение к юго-востоку от Щербаков (восточнее Каменского), к северу от Пятихаток и в направлении Лобкового (оба населенных пункта – к юго-востоку от Каменского).

18 марта российские войска продолжали наступать у Малых Щербаков, Щербаков, Степного и Лобкового. В продвижении россиян вдоль линии Щербаки-Степной-Пятихатки, по версии Z-каналов, сыграли значительную роль подразделения российских 247-го и 108-го воздушно-десантных полков 7-й дивизии воздушно-десантных войск РФ.

Об активизации россиян на Запорожье и о том, что они пользуются улучшением погодных условий, 17 марта заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. Он подчеркнул, что улучшить свои тактические позиции оккупанты пытаются, атакуя малыми штурмовыми группами по 5-7 человек. Также Волошин констатировал увеличение использования российскими войсками FPV-дронов: в марте они ежедневно применяют около 400-420 таких дронов, что на полсотни больше, чем использовали россияне каждый день месяцем ранее.

Активизация российских наступательных операций в западной части Запорожской области, по мнению аналитиков, может быть связана со стремлением России продвинуться к Запорожью – на фоне требований Кремля о передаче РФ всей Запорожской области.

"Российские силы также, вероятно, пытаются отвлечь и закрепить украинские силы на дополнительных участках линии фронта, чтобы позволить российским силам определить приоритетность определенных усилий и добиться значительных успехов на театре действий, поскольку погода улучшается, а Россия затягивает переговоры", – добавили в ISW.

О возможной активизации российских войск на Запорожье украинские должностные лица предупреждали еще в ноябре прошлого года. Российские же Z-пропагандисты в конце февраля 2025-го начали писать об активизации российских войск к северо-западу от Работино, особенно вблизи Пятихаток и Каменского. До того же с момента украинского контрнаступления летом 2023 года российские войска лишь время от времени пытались проводить локализованные наступательные операции к западу от Орехова.

Аналитики также напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля заявил, что вторжение Украины в Курскую область заставило российское военное командование передислоцировать силы с юга Украины в Курскую область, не дав российским войскам совершить планируемое наступление на город Запорожье.

Напомним, ранее в ISW оценили результат переговоров Путина и Трампа. Российский диктатор намеренно затягивает переговоры и во время разговора 18 марта фактически отклонил американское предложение о временном прекращении огня. Путин делает все, чтобы добиться от Трампа значительных уступок еще до начала предметного разговора о завершении войны.

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