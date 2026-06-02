Россия запустила по Украине десятки ракет и более 600 дронов: в ПС рассказали сколько целей сбито

В ночь на 2 июня Россия устроила массированную воздушную атаку на Украину: враг применил 729 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 642 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

За период с 18:00, 1 июня, радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 729 средств воздушного нападения – 73 ракеты и 656 БпЛА различных типов:

Всего российские войска применили:

– 8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (пуски осуществлялись с временно оккупированной территории АР Крым и Курской области РФ);

– 33 баллистические ракеты "Искандер-М" (Брянская, Курская, Ростовская области РФ и ВОТ АР Крым);

– 27 крылатых ракет Х-101 (Вологодская область РФ),

– 5 крылатых ракет "Калибр" (акватория Каспийского моря);

– 656 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", барражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов "Пародия", запущенных с направлений Брянска, Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска (РФ), а также Гвардейского и Чауды на ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 642 воздушные цели, среди которых 40 ракет и 602 беспилотника различных типов.

В частности, сбито 11 баллистических ракет "Искандер-М", 26 крылатых ракет Х-101, 3 крылатые ракеты "Калибр", а также 602 вражеских БПЛА различных типов.

"По предварительной информации, по состоянию на 08.30 зафиксировано попадание 30 баллистических, 3 крылатых ракет и 33 ударных БпЛА на 38 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 15 локациях. Атака продолжается! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу", – отмечается в сообщении.

Мониторинговый канал "ПВО радар" обнародовал карту движения ракет и БПЛА во время массированной российской атаки.

"Враг совершил очередной удар по Киеву. Было применено 40+ ракет и до 300 БПЛА различных типов", – говорится в сообщении.

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, сообщил, что в пределах области силы ПВО уничтожили 4 ракеты и 5 дронов.

"В пределах нашей области силами и средствами ПВО уничтожено четыре российские ракеты и пять БпЛА. Самое главное – прошло без пострадавших. По предварительным данным, ущерба от обломков тоже нет. Обследование территории продолжается", – написал он.

Под атакой врага находилась и Полтавщина: зафиксировано попадание беспилотника и ракет в Лубенском районе и падение ракеты на другой локации.

"В результате атаки повреждено помещение частного предприятия. На второй локации зафиксировано падение ракеты вблизи частных домовладений. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Один человек получил травмы. Состояние – удовлетворительное. Медики оказали ему всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, прозвучала серия взрывов. В результате ударов есть пострадавшие и погибший.

