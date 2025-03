Российские войска готовятся к атаке на Суджу на Курщине: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российские войска закрепляют свои позиции в Курской области РФ и, вероятно, готовятся наступать на Суджу в ближайшие дни. Тем временем Силы обороны Украины контратакуют врага на участке вдоль международной границы.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 10 марта. Аналитики оценили ситуацию, а также указали мнение украинских пограничников о способности агрессора провести еще одну операцию на северной границе.

Согласно геолокационным кадрам, в последние дни ВС РФ продвинулись в центральной части Мартыновки (к северо-востоку от Суджи). Сообщается, что в этом районе наступают подразделения 44-го армейского корпуса и 1434-го полка "Ахмат-Чечня", подчиненного минобороны РФ.

Российские провоенные блогеры утверждают, что их армия "захватила" Агроном и Колмаков (к востоку от Суджи), Михайловку (к северо-востоку) и Богдановку (к северу). По их словам, также она продвинулась в Мирном (к востоку от райцентра) и Казачьей Локне (к северу). Однако эксперты ISW отмечают, что не обнаружили подтверждения этим заявлениям.

При этом пропагандисты продолжают утверждать, что российские войска атакуют окраины Суджи, к северу от города – возле Ивашковского, к востоку – около Дмитрюкова, к югу – вблизи Мелавого и Гуево.

Кроме того, подразделения российской 40-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот), 177-го морского пехотного полка (Каспийская флотилия) и 810-й морской пехотной бригады (Черноморский флот), а также до двух батальонов северокорейских войск атакуют южнее Суджи – возле Куриловки и Гуево.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина усиливает свою группировку войск в Курской области РФ и на Сумщине дополнительными подразделениями операторов дронов и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он подчеркнул, что украинские силы успешно противостоят угрозе российского окружения на Курщине и вдоль международной границы.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что Силы обороны работают над отражением российских атак в направлении Новенького и Журавки (оба к северо-востоку от Сум). По его словам, российские войска ныне пытаются перерезать главную наземную линию связи Украины вдоль трассы H-07 Сумы – Суджа.

"Российские блогеры утверждают, что украинские силы контратакуют в районе Новенького, Журавки и Басовки (к северо-востоку от Сум). Подразделения российской 83-й воздушно-десантной бригады действуют в Журавке. Демченко заявил, что ВС РФ в настоящее время не имеют возможности провести значительную трансграничную операцию в других районах северной части Украины", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам британской разведки, российские войска сейчас усиленно давят на Силы обороны Украины в Курской области РФ, но при этом возможности для контрнаступательных операций ВСУ улучшились в районе Покровска на Донетчине. Там оккупанты сократили количество наземных атак, а линии их логистического обеспечения были нарушены ударами украинских FPV-дронов.

