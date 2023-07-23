Российские войска обстреляли Запорожье: прозвучала серия взрывов

В ночь на воскресенье, 23 июля, русские войска ударили по Запорожью. В областном центре прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

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Об этом писали в местных пабликах. В воздушных силах ВСУ информировали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Мониторинговые паблики сообщили о пуске в сторону города ракет из ЗРК С-300.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники нанесли удар по объекту инфраструктуры в Пологовском районе Запорожской области. В результате атаки погибли четверо гражданских, еще двое получили ранения.

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