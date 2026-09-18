Российские войска перебрасывают бронетехнику на Добропольское направление: в ISW раскрыли замысел противника. Карта

Россия сосредотачивает дополнительные силы на Добропольском направлении. В частности, вражеское командование перебрасывает дополнительную бронетехнику и средства поддержки беспилотников.

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Россия готовится к механизированным атакам на этом направлении уже этой осенью. Подробности сообщает Институт изучения войны (ISW).

Россия готовит механизированные атаки на Добропольском направлении

Командующий 1-м корпусом (Национальная гвардия "Азов") Вооруженных сил Украины бригадный генерал Денис Прокопенко 11 сентября заявил, что российские 51-я и 8-я общевойсковые армии (Южный военный округ) и 41-я общевойсковая армия (Центральный военный округ) готовятся к предстоящим механизированным атакам на Добропольском направлении осенью. Враг рассчитывает воспользоваться сезонной сменой погоды, которая будет более благоприятной для проведения механизированных атак.

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По словам Прокопенко, на Добропольском направлении в настоящее время действуют около 1200 экипажей российского элитного Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", что составляет около трети его общей численности.

В такой концентрации он видит признак того, что противник делает ставку на использование беспилотников для поддержания воздушного контроля на поле боя, чтобы обеспечить возможность российских механизированных атак.

Прокопенко добавил, что российские войска, вероятно, начнут усиливать имеющиеся штурмовые подразделения, состоящие примерно из 200 пехотинцев, механизированными колоннами из примерно 50 единиц бронетехники, чтобы отвлечь внимание украинских войск и повысить вероятность успешного прорыва.

Командующий 1-м корпусом Национальной гвардии Украины "Азов" оценивает, что российская наступательная кампания достигнет кульминации в сентябре 2026 года. Он прогнозирует, что российские войска начнут менять свою тактику в сторону попыток механизированных прорывов к октябрю 2026 года. При этом российские войска попытаются захватить по крайней мере один город пояса крепостей до конца осенней кампании, чтобы создать плацдарм для дальнейших наступлений.

"Как украинские, так и российские войска экспериментировали с возвращением ограниченных элементов механизированного маневра на тактическом уровне, чтобы выйти из позиционной войны и возобновить маневр на поле боя, причем усилия Украины пока значительно более эффективны. Накопление Россией бронетанковых средств на Добропольском направлении свидетельствует о том, что российское военное командование может намереваться расширить роль механизированных десантных войск на фоне осенней погоды, пытаясь добиться прорыва на Добропольском направлении и охватить крепостной пояс с юга", – считают в ISW.

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