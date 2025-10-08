Российские войска понесли наибольшие потери на трех направлениях в Украине: в ISW объяснили, что стоит за цифрами

На днях утечка российских документов раскрыла реальные потери РФ на фронте с начала 2025 года. Он также указал, что на некоторых направлениях россияне несут аномально высокие потери: соотношение убитых и раненых составляет едва ли не 1 к 1 – при классическом соотношении 1 к 3.

Наибольшую цену агрессор платил на нескольких приоритетных для Москвы направлениях, однако достижения там у России – практически мизерные. О чем свидетельствуют слитые данные и что можно сказать о перспективах продолжения войны, исходя из текущих потерь РФ, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Соотношение убитых и раненых в российской армии – аномально высокое

Аналитики обратили внимание на утечку российских данных о потерях оккупационной армии, обнародованную на днях проектом "Хочу жить".

Согласно утечке, с января по август этого года в целом Россия на поле боя потеряла 281 550 своих солдат.

Ликвидировано 86 744 человека (среди них – 1583 офицеров и 8633 новобранцев).

Пропавшими без вести считаются 33 996 человек, в том числе 11 427 новобранцев.

Еще 158 529 получили ранения в бою (эта цифра включает 6356 офицеров и 16 489 новобранцев), а 2311 попали в плен.

Эти цифры, отметили в ISW, практически не расходятся с данными, которые озвучивал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский: 299 210 человек убитыми и ранеными по состоянию на 9 сентября.

Интересно соотношение убитых и раненых оккупантов: оно составляет 1:1,3. Аналитики предполагают, что это связано с недостаточной тактической медицинской подготовкой и частой неспособностью российского военного командования достаточно реабилитировать раненых.

"Стандартное соотношение убитых к раненым составляет 1:3, что демонстрирует, что российские войска сейчас имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым (1:1,3), вероятно, из-за эффективности повсеместных ударов беспилотников тактического уровня, которые создали зоны поражения (район непосредственно у линии фронта, где масса тактических ударных и разведывательных беспилотников представляет повышенный риск для любой техники или личного состава, попадающего в этот район) по всему театру военных действий, что затрудняет обеим сторонам эвакуацию раненых и их сортировку", – говорится в материале.

Аналитики также напомнили, что в ISW ранее сообщали, что из-за угрозы ударов украинских дронов раненых захватчиков часто не эвакуируют.

Где российские оккупанты несут наибольшие потери

Данные, обнародованные проектом "Хочу жить", свидетельствуют о том, что наибольшие потери в 2025-м россияне понесли на нескольких направлениях фронта – тех, что являются приоритетными для российского командования.

Так, среди "рекордсменов" – группировка войск "Центр" ВС РФ, ответственная за Покровское направление: с января по август у нее 43 709 убитых, пропавших без вести и пленных, а также 52 865 раненых.

"Эти цифры отражают приоритетность российского военного командования на Покровском направлении в течение 2025 года, поскольку российские войска понесли примерно 34% своих потерь на этом направлении в течение первых восьми месяцев 2025 года", – говорится в материале.

В самой группировке войск "Центр" также есть явные "лидеры". Это 2-я общевойсковая армия, потерявшая 15 310 человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, а также 16 260 ранеными, и 51-я армия (бывший 1-й Армейский корпус "ДНР") с 13 000 человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, а также 14 201 раненым.

Российская 2 общевойсковая армия преимущественно была задействована в боях к югу и востоку от Покровска с октября 2023 года, а 51-я была передислоцирована на передовую к востоку от Покровска в начале 2025 года и сейчас отвечает за прорыв России в районе Доброполья.

Аналитики упомянули также 41-ю общевойсковую армию группировки войск "Центр" ВС РФ, которая действовала на Новопавловском и Покровском направлениях и потеряла 7544 человека убитыми, пропавшими без вести и пленными, а также 13 335 ранеными .

"Российские войска не смогли захватить Покровск, Мирноград, Новопавловку и Дружковку после месяцев боев, несмотря на значительные потери", – отметили в ISW.

Не намного отстала от "Центра" и группировка войск "Север", которая в начале 2025 года, как отметили аналитики, "предотвратила значительное проникновение Украины в Курскую область" и отвечает за усилия России по созданию буферных зон в Сумской и Харьковской областях: она в целом потеряла 53 572 человека.

"Российские войска, возможно, понесли значительную часть этих потерь во время усиленных российских усилий по возвращению Курской области в феврале и марте 2025 года", – говорится в материале.

В тройку "лидеров" входит также группировка войск "Запад", ответственная за Купянское, Лиманское и Боровское направления: она потеряла всего 47 410 военнослужащих.

Так, задействованная преимущественно на Лиманском и Купянском направлениях 1-я гвардейская танковая армия потеряла 9 987 человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, а также 11 411 ранеными. Это — третий по величине показатель среди российских военно-морских сил, воюющих в Украине. И такие потери, отмечают аналитики, подчеркивают интенсивность боев на Купянском и Лиманском направлениях в последние месяцы.

20-я общевойсковая армия группировки войск "Запад", которая действовала на Боровском и Лиманском направлениях, потеряла 6410 человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, а также 5712 ранеными.

"Западной группировке войск не удалось захватить ни одного из основных населенных пунктов в своей зоне ответственности — Купянск, Боровая и Лиман — в 2025 году", – указали на результат российских усилий, стоивших таких потерь, аналитики.

Значительные потери оккупанты понесли и на менее приоритетных для Москвы участках фронта на востоке и юге Украины.

Так, группировка войск "Юг", действовавшая в тактическом районе Константиновка-Дружковка и на Северском направлении, в целом потеряла 32 740 человек, при этом 3-я общевойсковая армия (бывший 2-й АК "ЛНР") в районе Северска потеряла 13 055 солдат, что является наибольшим показателем в группировке войск.

"Южная группировка войск достигла минимального прогресса с момента захвата Торецка в июне 2025 года", – напомнили в ISW.

Группировка войск "Восток", отвечающая за восточную часть Запорожской области и Великомихайловское направление, потеряла 38 011 человек. При этом 5-я общевойсковая армия, ответственная за продвижение России в Днепропетровскую область и на ее территорию, потеряла 16 980 военнослужащих: самый высокий показатель в этой группировке войск.

"Боевые действия в зоне действия Днепровской группировки войск, включающей Херсонское направление и запад Запорожской области, остаются относительно бессистемными на фоне продолжающихся усилий России по восстановлению линии фронта в западной Запорожской области, где Днепровская группировка войск понесла 13 243 потерь", – отметили аналитики.

Остановят ли Россию колоссальные потери

Российские инсайдерские источники указывали, что с 1 января по 15 сентября этого года министерство обороны РФ набрало 292 тыс. новобранцев: в среднем, ежемесячно контракты подписывают по 31 600 человек.

При этом, согласно утечке данных, обнародованной проектом "Хочу жить", с января по август оккупационная армия потеряла около 281 550 человек, или в среднем 35 193 человека в месяц.

"Показатели потерь России на 2025 год выглядят несколько выше, чем текущие ежемесячные показатели набора в России, но показатели потерь России снижаются в течение последних четырех месяцев. Генеральный штаб России может предположить, что уровень потерь в Украине будет продолжать снижаться, если российские вооруженные силы смогут улучшить свою способность противостоять зоне поражения, и это соображение может объяснить, почему Россия, как сообщается, начинает формировать стратегический резерв для будущего развертывания", – отметили в ISW.

Аналитики напомнили о своих предыдущих оценках относительно определенного снижения уровня потерь оккупантов летом 2025-го по сравнению с осенью или весной 2024-го, когда им удавалось продвигаться несколько меньшей ценой. Причину этого в ISW видят частично и в том, что оккупанты в этот период сосредоточились на использовании БПЛА для перекрытия украинской логистики в тыловых районах.

"Россия доказала свою способность завербовать достаточное количество людей для покрытия потерь в Украине в течение последних трех лет, возможно, начиная создавать стратегический резерв, и Кремль вряд ли откажется от операций в Украине или сбавит темпы, пока Россия сможет продолжать нести такие потери", – резюмировали в ISW.

