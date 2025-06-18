Российские войска продвинулись на нескольких направлениях фронта: в ISW оценили ситуацию. Карта

Практически на всей линии фронта российско-украинской войны 17 июня продолжались ожесточенные бои. Впрочем, на большинстве направлений продвинуться захватчикам не удалось, кое-где же российские "военкоры" сообщали об украинских контратаках.

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Однако местами успехи у россиян таки есть, в частности речь идет о Северском, Покровском и Торецком направлениях. О текущей ситуации на поле боя рассказали в Институте изучения войны (ISW).

На Курщине российские войска 17 июня продолжали наступать, однако успехов не достигли. Российские пропагандисты же утверждали, что украинские войска осуществили контратаки в направлении Теткино (на юго-запад от Глушково), у самого Глушково и в направлении Нового Пути (к востоку от Теткино).

А вот о наземной активности на территории Белгородской области не сообщали ни российские, ни украинские источники.

Без подтвержденных продвижений прошли наступательные операции россиян и на Сумщине.

А вот без подтверждений некоторые российские военные блогеры в своих пабликах "продвинулись" на восток от Юнаковки и на юго-запад от Александрии.

Известно, что российские войска атаковали на севере Сумской области, в частности в Юнаковке, в направлении Садков, а также вблизи Александрии и Мирополья (все к северо-востоку от города Сумы).

Безрезультатными были и наступательные операции российских войск на Купянском направлении 17 июня. Оккупанты наступали на север от Купянска в районе Голубовки и Двуречной и в направлении Довгенького; на северо-восток от Купянска возле Красного Первого, Каменки, Синьковки; на восток от Купянска вблизи Петропавловки; и на юго-восток от Купянска возле Степной Новоселовки на протяжении последних двух суток.

Штабной офицер украинского батальона, действовавшего на Купянском направлении, 17 июня сообщил, что российские войска за последнюю неделю увеличили количество ударов по украинским наземным линиям связи, а также что российские войска все еще пытаются форсировать реку Оскол. Он добавил, что российские войска пытаются проникнуть на украинские позиции и скопиться в небольшие пехотные группы плохо обученных солдат, а затем пробить "швы" между украинскими позициями.

Без подтвержденного прогресса продолжали наступать оккупанты и на Боровском направлении. 16 и 17 июня российские войска атаковали на северо-восток от Боровой вблизи Загрызово и Кругляковки, на восток от Боровой вблизи Копанок и Надии, а также на юго-восток от Боровой вблизи Грековки и в направлении Ольговки.

Из неподтвержденных заявлений российских пропагандистов аналитики отметили сделанное одним из "военкоров" РФ накануне заявление о якобы продвижении захватчиков на юго-запад от Загрызово и на северо-запад от Лозовой (оба к северо-востоку от Боровой).

Так же без подтвержденного прогресса завершились наступательные операции россиян 17 июня на Лиманском направлении, хотя отдельные российские "военкоры" и писали о якобы продвижении захватчиков на север от Торского, что к востоку от Лимана. В то же время другие сообщали об украинских контратаках вблизи Зеленой Долины (к северу от Лимана) и Мирного (к северо-востоку от Лимана).

16 и 17 июня российские войска атаковали к северу от Лимана вблизи Редкодуба, Карповки и Липового, а также в направлении Шандриголово, Глущенково и Нового Мира; на северо-восток от Лимана вблизи Колодязей и Новомихайловки; и на восток от Лимана вблизи Торского и Серебрянского лесничества.

Представитель украинской бригады, которая действовала на Лиманском направлении, 17 июня сообщил, что значительное количество российских военнослужащих сдается в плен, поскольку российские командиры оставляют солдат без еды и воды. Он также рассказал, что часть военнопленных являются трудовыми мигрантами из Казахстана, Узбекистана, Армении и Таджикистана: они подписали контракты с министерством обороны России, чтобы получить российское гражданство.

А вот на Северском направлении оккупантам недавно, к сожалению, удалось продвинуться. Геолокационные видеозаписи от 17 июня показали продвижение оккупантов на северо-восток от Серебрянки (на северо-восток от Северска).

Без подтверждений российские пропагандисты заявляли о якобы продвижении войск РФ к северу от Ивано-Дарьевки (к юго-востоку от Северска).

16 и 17 июня российские войска атаковали на северо-восток от Северска вблизи Григорьевки и Серебрянки, на восток от Северска вблизи Верхнекаменского и на юго-восток от Северска вблизи Ивано-Дарьевки.

Россияне наступали 17 июня и в районе Часового Яра – без подтвержденных продвижений. Однако российские "военкоры", не утруждая себя подтверждением собственных слов, заявляли о "продвижении" войск РФ к Белой Горе, что к югу от Часового Яра или об абстрактном "продвижении" к югу от этого города.

16 и 17 июня российские войска атаковали в самом Часовом Яру и вблизи него; к северо-востоку от Часового Яра вблизи Орехово-Васильевки; к юго-востоку от Часового Яра вблизи Курдюмовки; и к югу от Часового Яра вблизи Ступочек и в направлении Белой Горы и Предтечино.

Зато на Торецком направлении оккупантам недавно удалось продвинуться. Геолокационные видео подтверждают, что россияне продвинулись на север, восток и юго-восток от Дилиевки (к северу от Торецка).

Некоторые российские военные блогеры, правда, также утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на юго-восток от Александро-Калиново (на северо-запад от Торецка) и на север и северо-восток от Романовки (на запад от Торецка) – однако эти утверждения пока подтверждений не имеют.

Российские войска провели наступательные операции вблизи самого Торецка; к северу от Торецка вблизи Дилиевки; на северо-запад от Торецка вблизи Яблоновки, Русиного Яра, Попового Яра, Полтавки и Александро-Калинового и в направлении Нелиповки; и к западу от Торецка вблизи Щербиновки 16 и 17 июня. Российский военный блогер также утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Торецка и Нелиповки.

Имели захватчики определенные успехи и на Покровском направлении. Аналитики изучили видео от 15 июня – и пришли к выводу, что российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Шевченко Первое (к северо-востоку от Покровска).

Зато российские пропагандисты были куда "успешнее" российских военных. Без подтверждений они заявили о продвижении оккупантов на юго-запад от населенного пункта Шевченко Первое, на северо-восток от Коптево, на юго-запад от Малиновки (оба на северо-восток от Покровска) и в центральной части Удачного (на юго-запад от Покровска).

16 и 17 июня российские войска провели наступательные операции на северо-восток от Покровска вблизи Мирного, Малиновки и Шевченко Первого; на восток от Покровска вблизи Миролюбовки и Проминя и в направлении Новоэкономического; на юго-восток от Покровска вблизи Лысовки; на юг от Покровска вблизи Шевченко; и на юго-запад от Покровска вблизи Зверево, Котлино и Удачного.

Главный сержант украинской бригады, действующей на Покровском направлении, заявил, что российские войска пытаются отвлечь украинские силы атаками, в которые идут по двое, а порой и по одному оккупанту – иногда с применением мотоциклов. В это время большая группа российских сил приближается к флангу украинцев.

Командир артиллерийского разведывательного отряда, действующего на Покровском направлении, заявил, что российские войска вблизи Малиновки пытаются сорвать логистику Украины ударами и атакуют непрерывно, в том числе с помощью мотоциклов и багги. Он заявил, что российские войска в этом районе плохо обучены и встают в ряды российских войск только за три-четыре недели до прибытия на фронт. Командир добавил, что солдаты прибывают из России в российский тыл на оккупированной части Украины через две недели после того, как они присоединяются к российским военным, проходят обучение на оккупированных территориях в течение одной недели, а затем идут на фронт.

Россияне также недавно имели успехи на Новопавловском направлении: видеокадры от 16 июня показали продвижение оккупантов на северо-восток от Комара (к югу от Новопавловки).

Без каких-либо подтверждений российские военные блогеры заявляли, что российские войска продвинулись на северо-запад от Орехового, на север от Комара и на запад от Федоровки и Веселого (все на юго-восток от Новопавловки).

При этом один из российских "военкоров" сообщал, что украинские войска удерживают позиции в Алексеевке (к юго-востоку от Новопавловки).

Российские войска вели наступательные действия на саму Новопавловку; на северо-восток от Новопавловки возле Новосергиевки, Муравки, Новониколаевки; на восток от Новопавловки возле Котляровки; на юго-восток от Новопавловки возле Орехового, Новоукраинки, Богатыря, Одрадного, Алексеевки, Андреевки; и на юг от Новопавловки в направлении Запорожья и Мирного 16 и 17 июня.

Представитель украинской бригады, действующей на Новопавловском направлении, заявил, что украинские войска удерживают позиции в Богатыре и что российские войска не захватили населенный пункт. Он отметил, что российские войска ежедневно наносят от четырех до шести авиаударов планирующими бомбами по селу, чтобы уничтожить населенный пункт и нарушить украинскую логистику. Представитель добавил, что российские войска атакуют по одному-два человека и на мотоциклах в разное время суток.

Министерство обороны России заявило, что подразделения 80-го танкового полка России (90-я танковая дивизия) недавно захватили Орехово после того, как группа мотоциклистов отвлекла внимание украинских операторов беспилотников, что позволило основным российским штурмовым группам пересечь большую открытую территорию и войти в населенный пункт, добавили аналитики.

17 июня российские войска продолжали попытки наступления на направлении Великой Новоселки, но подтвержденного прогресса не достигли. Хотя один из российских военных блогеров и утверждал, что оккупанты якобы продвинулись вблизи Шевченко (к северо-западу от Великой Новоселки).

16 и 17 июня российские войска провели наступательные операции к северо-западу от Великой Новоселки вблизи Свободного Поля, Шевченко и Бурлатского; к западу от Великой Новоселки вблизи Новоселки; и к юго-западу от Великой Новоселки вблизи Зеленого Поля и Новополя.

Также накануне россияне продолжили наступление в направлении Гуляйполя – без подтвержденных продвижений. Атаковали в последние два дня они вблизи Малиновки. Один из российских пропагандистов даже заявлял о продвижении вблизи этого населенного пункта.

Оперативное командование "Юг" 17 июня сообщило, что российские войска недавно возобновили наступательные операции на Гуляйпольском направлении и увеличивают частоту авиаударов по прифронтовым населенным пунктам на этом направлении.

На западе Запорожской области российские атаки тоже захватчикам подтвержденных успехов не принесли. Без подтверждений же российские пропагандисты заявляли о якобы продвижении на север от Работино (к югу от Орехова) и вглубь Малой Токмачки (к юго-востоку от Орехова).

Российские войска в течение последних двух дней наступали на юго-запад от Орехова в районе Нестерянки, Степового, Щербаков и Малых Щербаков.

16 и 17 июня российские войска также продолжали наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед. Оккупанты два дня подряд атаковали вблизи Антоновского моста и пытались высадить войска на неопределенных островах в Херсонской области.

Российские источники 17 июня заявили, что подразделения 80-й российской арктической мотострелковой бригады (14-й армейский корпус) отбили попытку украинских воинов высадиться вблизи Тендровской косы в Херсонской области.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что стоит за предложением Путина привлечь Россию к урегулированию на Ближнем Востоке. Ни о каком стремлении к миру здесь, конечно, речь не идет. Диктатор просто стремится отвлечь внимание мирового сообщества от войны РФ против Украины – и в этом отношении обострение между Израилем и Ираном ему на руку.

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