Российские войска продвинулись в направлении Купянска, но были остановлены возле Покровска: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Российская оккупационная армия продолжает наступление на востоке Украины и пытается прорвать оборону ВСУ. На Купянском направлении захватчики имели успех, а на Покровском – получили отпор ВСУ и были остановлены.

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Основные наступательные усилия оккупанты концентрируют в Донецкой области. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Купянска и к северо-западу от Кременной на фоне наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 1 ноября, показывают, что армия РФ незначительно продвинулась в западной части Петропавловки (к северо-востоку от Купянска) и в северо-восточной части Тернов (к северо-западу от Кременной).

На Краматорском направлении россияне провели ограниченные наземные атаки в районе Часового Яра, но не продвинулись. Войска РФ проводят ежедневные атаки небольшими группами по два-три человека и прячутся в окопах или подвалах, прежде чем попытаться снова продвинуться.

Оккупанты утверждают, что продвинулись на три километра за канал Северский Донец-Донбасс и захватили часть дороги Часов Яр-Константиновка (Т0504). Также боевые действия продолжались на флангах Часового Яра и к югу от Часового Яра в районе Ступочек.

В районе Торецка путинские войска продолжили ограниченные наступательные операции 1 ноября, но не добились никаких подтвержденных успехов. В то же время командование РФ утверждает, что оккупанты недавно захватили Александрополь (юго-западнее Торецка) и Катериновку (северо-западнее Торецка), хотя ISW не обнаружила подтверждения этих заявлений и в настоящее время оценивает, что российские силы все еще находятся примерно в шести километрах к юго-востоку от окраины Катериновки.

На Покровском направлении российские войска продолжили наступательные операции, но не добились никаких подтвержденных успехов. Кремлевские пропагандисты утверждали, что российские войска продолжают продвигаться за пределы Селидово (юго-восток от Покровска) и Вишнёвое (западнее Селидово), хотя ISW не наблюдал недавних визуальных свидетельств этих заявлений.

Российские и украинские источники сообщили, что бои продолжались к востоку от Покровска в районе Сухой Балки, Гродовки, Проминя и Миролюбовки; и к юго-востоку от Покровска в районе Лысовки, Новогродовки, Крутого Яра, Николаевки и Вишнёвого 31 октября и 1 ноября.

В то же время российские войска продвинулись в направлении Курахово на фоне наступательных операций 1 ноября. Российские источники утверждают, что оккупанты продвинулись дальше на запад в Новоселидовку (к северу от Курахово) и к северу от Вовченко (к северо-востоку от Курахово) и захватили Степановку и Ильинку (чуть севернее Курахово на северо-восточном берегу Кураховского водохранилища).

Напомним, заявления россияне о якобы полном захвате ими городов Торецк и Часов Яр не соответствуют действительности. В последнем населенном пункте линия столкновения сейчас стабилизирована, а в целом российские оккупанты уменьшили количество штурмов на востоке Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ пытаются продвигаться в пригороде Часова Яра на Краматорском направлении, однако значительного прохождения вперед не имеют. То есть о стратегическом успехе оккупантов речь не идет.

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