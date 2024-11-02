УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Российские войска продвинулись в направлении Купянска, но были остановлены возле Покровска: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Алексей Лютиков
War
3 минуты
480
Российские войска продвинулись в направлении Купянска, но были остановлены возле Покровска: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Российская оккупационная армия продолжает наступление на востоке Украины и пытается прорвать оборону ВСУ. На Купянском направлении захватчики имели успех, а на Покровском – получили отпор ВСУ и были остановлены.

Видео дня

Основные наступательные усилия оккупанты концентрируют в Донецкой области. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Купянска и к северо-западу от Кременной на фоне наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 1 ноября, показывают, что армия РФ незначительно продвинулась в западной части Петропавловки (к северо-востоку от Купянска) и в северо-восточной части Тернов (к северо-западу от Кременной).

Российские войска продвинулись в направлении Купянска, но были остановлены возле Покровска: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

На Краматорском направлении россияне провели ограниченные наземные атаки в районе Часового Яра, но не продвинулись. Войска РФ проводят ежедневные атаки небольшими группами по два-три человека и прячутся в окопах или подвалах, прежде чем попытаться снова продвинуться.

Оккупанты утверждают, что продвинулись на три километра за канал Северский Донец-Донбасс и захватили часть дороги Часов Яр-Константиновка (Т0504). Также боевые действия продолжались на флангах Часового Яра и к югу от Часового Яра в районе Ступочек.

Российские войска продвинулись в направлении Купянска, но были остановлены возле Покровска: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

В районе Торецка путинские войска продолжили ограниченные наступательные операции 1 ноября, но не добились никаких подтвержденных успехов. В то же время командование РФ утверждает, что оккупанты недавно захватили Александрополь (юго-западнее Торецка) и Катериновку (северо-западнее Торецка), хотя ISW не обнаружила подтверждения этих заявлений и в настоящее время оценивает, что российские силы все еще находятся примерно в шести километрах к юго-востоку от окраины Катериновки.

Российские войска продвинулись в направлении Купянска, но были остановлены возле Покровска: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

На Покровском направлении российские войска продолжили наступательные операции, но не добились никаких подтвержденных успехов. Кремлевские пропагандисты утверждали, что российские войска продолжают продвигаться за пределы Селидово (юго-восток от Покровска) и Вишнёвое (западнее Селидово), хотя ISW не наблюдал недавних визуальных свидетельств этих заявлений.

Российские и украинские источники сообщили, что бои продолжались к востоку от Покровска в районе Сухой Балки, Гродовки, Проминя и Миролюбовки; и к юго-востоку от Покровска в районе Лысовки, Новогродовки, Крутого Яра, Николаевки и Вишнёвого 31 октября и 1 ноября.

Российские войска продвинулись в направлении Купянска, но были остановлены возле Покровска: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

В то же время российские войска продвинулись в направлении Курахово на фоне наступательных операций 1 ноября. Российские источники утверждают, что оккупанты продвинулись дальше на запад в Новоселидовку (к северу от Курахово) и к северу от Вовченко (к северо-востоку от Курахово) и захватили Степановку и Ильинку (чуть севернее Курахово на северо-восточном берегу Кураховского водохранилища).

Российские войска продвинулись в направлении Купянска, но были остановлены возле Покровска: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Напомним, заявления россияне о якобы полном захвате ими городов Торецк и Часов Яр не соответствуют действительности. В последнем населенном пункте линия столкновения сейчас стабилизирована, а в целом российские оккупанты уменьшили количество штурмов на востоке Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ пытаются продвигаться в пригороде Часова Яра на Краматорском направлении, однако значительного прохождения вперед не имеют. То есть о стратегическом успехе оккупантов речь не идет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!