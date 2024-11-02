Количество штурмов уменьшилось, РФ накапливает силы: в ОТГ 'Луганск' рассказали о ситуации на востоке

Заявления россияне о якобы полном захвате ими городов Торецк и Часов Яр не соответствуют действительности. В последнем населенном пункте линия столкновения сейчас стабилизирована, а в целом российские оккупанты уменьшили количество штурмов на востоке Украины.

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В то же время враг активно накапливает живую силу, технику и боекомплект. Об этом 1 ноября в эфире "Мы – Украина" рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"В нашей зоне ответственности сейчас вы можете видеть определенное уменьшение количества штурмов. Однако мы видим, как враг накапливает резервы, подводит живую силу на передовые позиции, накапливает боеприпасы, готовит технику, оснащает их средствами РЭБ", – сказала она.

После того, как российские войска завершат подготовку, количество штурмов, вероятно, снова вырастет.

По словам пресс-секретаря, сейчас армия РФ продолжает использовать тактику малых штурмовых пехотных групп, поскольку она уже показала свою эффективность. Также оккупанты сосредоточились на работе диверсионно-разведывательными группами.

"Одна-два-три человека переходят канал в городе Часов Яр, прячутся в подвалах, норах. Цель состоит в том, чтобы накопиться максимально перед штурмовыми действиями. Однако такие попытки выявляются", – рассказала Бобовникова.

Комментируя слова захватчиков о ситуации в городах Часов Яр и Торецк, она опровергла информацию об оккупации этих населенных пунктов. В Часовом Яре враг не пересек канал и не закрепился, на данный момент линия столкновения там стабилизирована.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ пытаются продвигаться в пригороде Часова Яра на Краматорском направлении, однако значительного прохождения вперед не имеют. То есть о стратегическом успехе оккупантов речь не идет.

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