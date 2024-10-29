Оккупанты зашли в пригород Часова Яра: командир роты охраны 5-й ОШБр рассказал о ситуации. Карта

Войска РФ пытаются продвигаться в пригороде Часова Яра на Краматорском направлении, однако значительного прохождения вперед не имеют. То есть о стратегическом успехе оккупантов речь не идет.

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Об этом заявил командир роты охраны 5-й отдельной штурмовой бригады Евгений Мартынец. Оперативную ситуацию на этом участке фронта он описал в эфире "Киев24".

По его словам, российские военные зашли в пригород Часова Яра, но они не продвигаются вглубь с техникой: заходят один-два оккупанта и где-то закрепляются.

"Продвижение, к сожалению, у россиян есть. Однако они действительно незначительны. То есть стратегического успеха у них, к счастью, нет. Надеюсь, что так и будет дальше", – сообщил военный.

Он добавил, что ныне Силы обороны сдерживают врага на этом направлении. Они лучше знают местность, чем оккупанты, поэтому у них есть свои преимущества.

В то же время то, насколько глубоко оккупанты продвинулись в районе этого города в Бахмутском районе, держится в секрете.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в сети показали город-призрак, в который оккупанты превратили Часов Яр. Войска РФ постоянно обстреливают населенный пункт всеми возможными видами вооружений.

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