Российские войска продвинулись в районах Боровой и Торецка: анализ и карта ISW

Российские захватчики не прекращают попыток прорвать оборону наших военных и пытаются наступать на ключевых направлениях фронта. Недавно оккупанты продвинулись в районах Боровой и Торецка.

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Со своей стороны Силы обороны Украины дают достойный отпор врагу и останавливают наступательные операции россиян. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Российская армия недавно продвинулась в направлении Борова

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 мая, свидетельствуют о недавнем продвижении российских войск к югу от Грековки и на северо-восток от Новомихайловки (оба населенных пункта расположены к юго-востоку от Боровой).

За 17 и 18 мая российские войска наступали на север от Боровой вблизи Богуславки, на северо-восток от Боровой вблизи Загрызово и в сторону Новой Кругляковки, на восток от Боровой под Копанками, и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки, Ольговки, Твердохлебово и Новоегоровки.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись в юго-западной Яблоновке (к западу от Торецка). Что касается неподтвержденных утверждений, то 17 мая российский милблогер заявил о продвижении войск РФ к Дилиевке и ведении боев за это поселение.

Другой российский милблогер 18 мая сообщил о продвижении российских войск к Щербиновке. Российские войска вели наступательные действия под самым Торецком, к северу от Торецка возле Дилиевки и Дачного, к востоку от Торецка возле Дружбы, к юго-западу от Торецка в районе Шевченко Первого, Романовки, Новой Полтавки, Александрополя, Старой Николаевки, Воздвиженки и на Заре, к западу от Торецка возле Петровки и Яблоновки и на северо-запад от Торецка в направлении Попов Яр 17 и 18 мая.

Российский милблогер также заявил 18 мая, что украинские силы контратаковали вдоль дороги Т-0504 Покровск-Константиновка.

На Лиманском направлении 18 мая российские войска также продолжили наступательные действия, однако без значительных продвижений. Неподтвержденные данные от российских милблогеров свидетельствуют о продвижении вблизи Редкодуба (к северу от Лимана). В течение 17 и 18 мая российские войска атаковали к северу от Лимана вблизи Редкодуба, Нового Мира, Зеленой Долины, Катериновки и Карповки, на северо-восток от Лимана вблизи Лозовой и Ямполовки и на восток от Лимана вблизи Торского.

На Северском направлении 18 мая российские войска продолжали наступательные операции, но без продвижения вперед. В течение 17 и 18 мая атаки происходили на северо-восток от Северска, вблизи Белогоровки и Григорьевки, а также на восток от Северска, возле Верхнекаменского.

На Часов Ярском направлении 18 мая российские войска также продолжили наступательные действия, однако без успеха. В течение 17 и 18 мая наступательные операции фиксировались вблизи самого Часового Яра, к юго-востоку от него (вблизи Озаряновки и Курдюмовки), и к югу от Часового Яра (в направлении Ступочек, Предтечино и Белой Горы).

На Покровском направлении 18 мая российские войска продолжали наступление, но не продвинулись вперед. В течение 17 и 18 мая бои продолжались на северо-восток от Покровска (вблизи Малиновки и Елизаветовки, а также в направлении Шевченко Первого), на восток от Покровска (вблизи Миролюбовки, Гродовки и Луча), на юго-восток от Покровска (возле Лисовки), на юг от Покровска (вблизи Даченского, Новоукраинки и Звирово), а также на юго-запад от Покровска (вблизи Удачного).

На Новопавловском направлении 18 мая российские войска продолжали наступательные операции, однако без продвижения. В течение 17 и 18 мая наступление велось на северо-восток от Новопавловки, вблизи Новосергиевки, а также на восток от Новопавловки, возле Троицкого и Котляровки.

На Кураховском направлении 18 мая российские войска продолжили наступательные операции, но подтвержденного прогресса не достигли. Неподтвержденные данные от российских милблогеров утверждают, что войска продвинулись к дороге H-15 Комар-Багатир и на юго-восточной окраине Алексеевки (к западу от Курахово).

В течение 17 и 18 мая российские войска проводили наступательные операции к западу от Курахово, вблизи Алексеевки, Андреевки, Константинополя и Багатира. Российский милблогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Одрадного (к юго-западу от Курахово).

На Запорожском направлении 18 мая российские войска продолжили наступательные операции, но не продвинулись вперед. В течение 17 и 18 мая российские войска проводили наступательные операции на северо-запад от Орехова, в направлении Лукьяновского, и на запад от Орехова, вблизи Щербак, Степного и Малых Щербак.

На Херсонском направлении 17 и 18 мая российские войска продолжали ограниченные наземные атаки, однако без каких-либо продвижений.

18 мая российские войска продолжили наступательные операции на Харьковском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. В течение 17 и 18 мая атаки происходили к северо-востоку от Харькова, вблизи Волчанска.

Украинские источники сообщили, что ВСУ отбили российское механизированное наступление размером минимум с роту между Журавлевкой, Устинкой и Зольнцевкой в Белгородской области. Российские войска недавно провели неудачную разведывательную миссию боем вблизи Журавлевки в направлении международной границы. Вероятно, российские войска намерены расширить свои группировки на севере Харьковской области.

На Купянском направлении 18 мая российские войска продолжили наступательные операции, но подтвержденного прогресса не достигли. Российский милблогер утверждал о продвижении российских войск к Большому Бурлуку (к северо-западу от Купянска), однако эта информация не подтверждена. В течение 17 и 18 мая российские войска атаковали к северо-востоку от Купянска, вблизи международной границы, в направлении Строевки.

В Курской области бои продолжались 17 и 18 мая. 18 мая Генеральный штаб Украины заявил, что украинские войска все еще работают над созданием буферной зоны вдоль международной границы с Россией, чтобы предотвратить новые российские наступления на Сумском и Харьковском направлениях. Однако, по их данным, украинские войска выполнили свои ключевые задачи в Курской области.

Российский милблогер 18 мая заявил, что украинские войска, действующие вблизи Теткино (к юго-западу от Глушкова), изолировали российские подразделения на этом участке фронта, перекрыв российские наземные линии связи (НЛС) с помощью беспилотников и артиллерии.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, за прошедшие сутки 18 мая украинские военные ликвидировали и ранили еще 1040 российских оккупантов. Были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники. С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 974 770 тыс. человек.

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