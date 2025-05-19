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Российские войска продвинулись в районах Боровой и Торецка: анализ и карта ISW

Катя Поплюйко
War
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Российские войска продвинулись в районах Боровой и Торецка: анализ и карта ISW

Российские захватчики не прекращают попыток прорвать оборону наших военных и пытаются наступать на ключевых направлениях фронта. Недавно оккупанты продвинулись в районах Боровой и Торецка.

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Со своей стороны Силы обороны Украины дают достойный отпор врагу и останавливают наступательные операции россиян. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Российская армия недавно продвинулась в направлении Борова

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 мая, свидетельствуют о недавнем продвижении российских войск к югу от Грековки и на северо-восток от Новомихайловки (оба населенных пункта расположены к юго-востоку от Боровой).

За 17 и 18 мая российские войска наступали на север от Боровой вблизи Богуславки, на северо-восток от Боровой вблизи Загрызово и в сторону Новой Кругляковки, на восток от Боровой под Копанками, и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки, Ольговки, Твердохлебово и Новоегоровки.

Российские войска продвинулись в районах Боровой и Торецка: анализ и карта ISW

Российские оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись в юго-западной Яблоновке (к западу от Торецка). Что касается неподтвержденных утверждений, то 17 мая российский милблогер заявил о продвижении войск РФ к Дилиевке и ведении боев за это поселение.

Другой российский милблогер 18 мая сообщил о продвижении российских войск к Щербиновке. Российские войска вели наступательные действия под самым Торецком, к северу от Торецка возле Дилиевки и Дачного, к востоку от Торецка возле Дружбы, к юго-западу от Торецка в районе Шевченко Первого, Романовки, Новой Полтавки, Александрополя, Старой Николаевки, Воздвиженки и на Заре, к западу от Торецка возле Петровки и Яблоновки и на северо-запад от Торецка в направлении Попов Яр 17 и 18 мая.

Российский милблогер также заявил 18 мая, что украинские силы контратаковали вдоль дороги Т-0504 Покровск-Константиновка.

На Лиманском направлении 18 мая российские войска также продолжили наступательные действия, однако без значительных продвижений. Неподтвержденные данные от российских милблогеров свидетельствуют о продвижении вблизи Редкодуба (к северу от Лимана). В течение 17 и 18 мая российские войска атаковали к северу от Лимана вблизи Редкодуба, Нового Мира, Зеленой Долины, Катериновки и Карповки, на северо-восток от Лимана вблизи Лозовой и Ямполовки и на восток от Лимана вблизи Торского.

На Северском направлении 18 мая российские войска продолжали наступательные операции, но без продвижения вперед. В течение 17 и 18 мая атаки происходили на северо-восток от Северска, вблизи Белогоровки и Григорьевки, а также на восток от Северска, возле Верхнекаменского.

Российские войска продвинулись в районах Боровой и Торецка: анализ и карта ISW

На Часов Ярском направлении 18 мая российские войска также продолжили наступательные действия, однако без успеха. В течение 17 и 18 мая наступательные операции фиксировались вблизи самого Часового Яра, к юго-востоку от него (вблизи Озаряновки и Курдюмовки), и к югу от Часового Яра (в направлении Ступочек, Предтечино и Белой Горы).

На Покровском направлении 18 мая российские войска продолжали наступление, но не продвинулись вперед. В течение 17 и 18 мая бои продолжались на северо-восток от Покровска (вблизи Малиновки и Елизаветовки, а также в направлении Шевченко Первого), на восток от Покровска (вблизи Миролюбовки, Гродовки и Луча), на юго-восток от Покровска (возле Лисовки), на юг от Покровска (вблизи Даченского, Новоукраинки и Звирово), а также на юго-запад от Покровска (вблизи Удачного).

Российские войска продвинулись в районах Боровой и Торецка: анализ и карта ISW

На Новопавловском направлении 18 мая российские войска продолжали наступательные операции, однако без продвижения. В течение 17 и 18 мая наступление велось на северо-восток от Новопавловки, вблизи Новосергиевки, а также на восток от Новопавловки, возле Троицкого и Котляровки.

На Кураховском направлении 18 мая российские войска продолжили наступательные операции, но подтвержденного прогресса не достигли. Неподтвержденные данные от российских милблогеров утверждают, что войска продвинулись к дороге H-15 Комар-Багатир и на юго-восточной окраине Алексеевки (к западу от Курахово).

В течение 17 и 18 мая российские войска проводили наступательные операции к западу от Курахово, вблизи Алексеевки, Андреевки, Константинополя и Багатира. Российский милблогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Одрадного (к юго-западу от Курахово).

На Запорожском направлении 18 мая российские войска продолжили наступательные операции, но не продвинулись вперед. В течение 17 и 18 мая российские войска проводили наступательные операции на северо-запад от Орехова, в направлении Лукьяновского, и на запад от Орехова, вблизи Щербак, Степного и Малых Щербак.

Российские войска продвинулись в районах Боровой и Торецка: анализ и карта ISW

На Херсонском направлении 17 и 18 мая российские войска продолжали ограниченные наземные атаки, однако без каких-либо продвижений.

Российские войска продвинулись в районах Боровой и Торецка: анализ и карта ISW

18 мая российские войска продолжили наступательные операции на Харьковском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. В течение 17 и 18 мая атаки происходили к северо-востоку от Харькова, вблизи Волчанска.

Украинские источники сообщили, что ВСУ отбили российское механизированное наступление размером минимум с роту между Журавлевкой, Устинкой и Зольнцевкой в Белгородской области. Российские войска недавно провели неудачную разведывательную миссию боем вблизи Журавлевки в направлении международной границы. Вероятно, российские войска намерены расширить свои группировки на севере Харьковской области.

Российские войска продвинулись в районах Боровой и Торецка: анализ и карта ISW

На Купянском направлении 18 мая российские войска продолжили наступательные операции, но подтвержденного прогресса не достигли. Российский милблогер утверждал о продвижении российских войск к Большому Бурлуку (к северо-западу от Купянска), однако эта информация не подтверждена. В течение 17 и 18 мая российские войска атаковали к северо-востоку от Купянска, вблизи международной границы, в направлении Строевки.

Российские войска продвинулись в районах Боровой и Торецка: анализ и карта ISW

В Курской области бои продолжались 17 и 18 мая. 18 мая Генеральный штаб Украины заявил, что украинские войска все еще работают над созданием буферной зоны вдоль международной границы с Россией, чтобы предотвратить новые российские наступления на Сумском и Харьковском направлениях. Однако, по их данным, украинские войска выполнили свои ключевые задачи в Курской области.

Российский милблогер 18 мая заявил, что украинские войска, действующие вблизи Теткино (к юго-западу от Глушкова), изолировали российские подразделения на этом участке фронта, перекрыв российские наземные линии связи (НЛС) с помощью беспилотников и артиллерии.

Российские войска продвинулись в районах Боровой и Торецка: анализ и карта ISW

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, за прошедшие сутки 18 мая украинские военные ликвидировали и ранили еще 1040 российских оккупантов. Были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники. С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 974 770 тыс. человек.

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